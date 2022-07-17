Güldür Güldür oyuncusundan 'dedikodu' skeci

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Güldür Güldür’ün oyuncularından olan Giray Altınok, "dedikodu" konulu bir video paylaştı

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2022 Pazar, 14:50

Güldür Güldür'ün oyuncularından Giray Altınok,  sosyal medya hesabından “Konuşmadan dedikodu yapmak” başlıklı bir video yayınladı.

Altınok'un Twitter hesabından paylaştığı videosu sosyal medyada binlerce kişi tarafından beğenildi.


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