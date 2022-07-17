Güldür Güldür oyuncusundan 'dedikodu' skeci
Güldür Güldür’ün oyuncularından olan Giray Altınok, "dedikodu" konulu bir video paylaştı
Güldür Güldür'ün oyuncularından Giray Altınok, sosyal medya hesabından “Konuşmadan dedikodu yapmak” başlıklı bir video yayınladı.
Altınok'un Twitter hesabından paylaştığı videosu sosyal medyada binlerce kişi tarafından beğenildi.
Konuşmadan dedikodu yapmak. pic.twitter.com/OoxIbkDSqU— Giray Altınok (@bongomy) July 12, 2022
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