Gülengül Arlıel kimdir? Gülengül Arlıel neden hayatını kaybetti?
Eşkıya ve Av Mevsimi filmlerinin de yapımcısı olan, prodüktör Gülengül Arlıel hayatını kaybetti. Peki, Gülengül Arlıel kimdir? Gülengül Arlıel neden hayatını kaybetti?
Film yapımcısı ve prodüktör Gülengül Arlıel yaşamını yitirdi. Vefat haberini Kansersiz Yaşam Derneği duyurdu. Peki, Gülengül Arlıel kimdir? Gülengül Arlıel neden hayatını kaybetti?
GÜLENGÜL ARLIEL KİMDİR?
Türkiye'nin sinema ve televizyon sektöründe önemli bir konuma sahip olan Gülengül Arlıel, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. Arlıel, kariyerinde yer aldığı yapımlarla sıkça adından söz ettirmiştir. Özellikle "Av Mevsimi" ve "Eşkıya" gibi yapımlarda rol almıştır. Arlıel, yapımcı ve iş ortak yapımcı olarak da bu yapımlarda görev yapmıştır. "Av Mevsimi" filmi, 3 Aralık 2010'da gösterime girmiştir. Ancak "Eşkıya" filminin gösterim tarihi net değildir.
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