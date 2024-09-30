Gülşah Saraçoğlu sosyal medyadan yardım istedi: İddiaların odağındaki kişiden açıklama geldi!

Yayınlanma: 30.09.2024 - 13:00

Güncelleme: 30.09.2024 - 13:38

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden uzun yıllardır takıntılı bir kişi tarafından takip edildiğini belirterek "Can güvenliğim yok" diyerek yardım çağrısında bulundu.

TEHDİT VE ŞANTAJ İDDİASI

Saraçoğlu, gittiği otellerde bu kişi tarafından takip edildiğini, mesaj yoluyla tehdit ve şantaja maruz kaldığını açıkladı. Ayrıca yakınındaki bazı kişilerin de saldırıya uğradığını belirtti.

ÖDÜL TÖRENİNDE KORKU DOLU ANLAR

Son olarak bir ödül töreni için Kıbrıs'a giden ünlü modacı, törenin ardından yaşadığı korku dolu anları bir video ile paylaştı. "Ruh hastası bir sapıkla mücadele ediyorum. Bu kişi, sahte numaralar üzerinden mesajlar atıp tehditlerde bulunuyor. Benden para isteyen ve şantaj yapan bu kişi, birçok kişiye musallat olmuş. Ancak ben boyun eğmeyenlerdenim" dedi.

Saraçoğlu, kaldığı otelde bu kişinin bir üst katta olduğunu fark ettiğini ve tehdit edilmesi üzerine korkuyla Kıbrıs'ı terk ettiğini söyledi.

POLİSE BAŞVURDU

Otel görevlilerine başvurarak polis çağırmalarını istediğini, ancak olayın üstünün kapatıldığını belirten Saraçoğlu, daha sonra sosyal medya hesabından "Can Güvenliğim Yok" yazılı bir görsel paylaşarak sesini duyurmaya çalıştı.

Gazetemagazin’in haberine göre, tüm bu yaşananlardan sonra Saraçoğlu’nun can güvenliğim yok diyerek bahsettiği olduğu iddia edilen kişiden cevap geldi.

İddiaların odağındaki kişi yaptığı açıklamada, “Bugün hakkımda konuşan saçlarımı beyazlatan, beni sapık ilan eden vs… Bizim piyasada beni herkes beni bilir. Çalışmış olduğum herkese ne kadar jest yaptığımı ve birçok işi ücretsiz yaptığımı herkes bilir. O hanımefendiye de sayısız iyilik yaptığıma ama bir kuruş bile almadan yardım ettiğimi kendisi bilir. Kıbrıs’tayken otel sahipleri gelmişti. Onlara da farklı anlatılmıştı. Sözde ben hanımefendinin orada olduğunu biliyor muşum ona pusu falan kurmuşum diye anlatılmış ikimizin ortak bir arkadaşımı vardı. O çağırdı 2-3 gün takılırız dedi. Otelde odamı ararken bir anda karşıma çıktı. Kıbrıs’a gitme planım yoktu anlık gelişti. Birkaç kişi gönderdi, barışmamızı istedi. Ben barışmak istemiyorum ben onunla mahkemeliğim. İsterseniz otelimi değiştireyim dedim. Otel yetkilileri de dedi ki ne o sana bir şey yapabilir ne de sen ona bir şey yapabilirsin. Can güvenliğim yok falan ne ya 4 yıl bana ne yaptığını anlat aslında sen…” ifadelerini kullandı.