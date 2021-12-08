Modacı Gülşah Saraçoğlu'ndan tepki çeken açıklama: 50'ye yakın gerçek kürküm var
2. Sayfa programına konuk olan modacı Gülşah Saraçoğlu, 50 tane kürkünün olduğunu söyleyerek "Hem gösterişli durduğu için ve ısınmak için giyiyorum" dedi. Kısa sürede gündem olan Saraçoğlu, sözleriyle hayvanseverlerden büyük tepki topladı.
TV8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının konukları Gülşah Saraçoğlu ve İpek Tanrıyar oldu. Canlı yayına kürk giyerek çıkan Tanrıyar'ın ardından gerçek kürk kullanmayı her fırsatta çok sevdiğini söyleyen Saraçoğlu'nun savunması başta sunucular olmak üzere herkesi kızdırdı.
'KÜRK GİYMEYİ SEVİYORUM, 50 TANE VAR'
Kürk giymeyi sevdiğini ve 50 gerçek kürkü olduğunu söyleyen Saraçoğlu, sunucunun "O derinin o kürkün bir canlıya ait olduğunu düşünüp için cız etmiyor mu?" sorusu üzerine "Eleştiriler umurumda değil, gerçek kürk giymeyi seviyorum. Hayvanlara yapılan zulm tabi ki de çok acı ama ben o konulara hiç girmiyorum. Hem gösterişli durduğu için ve ısınmak için giyiyorum" dedi.
KÜRKÜNÜ ÇIKARTIP YERE ATTI
Canlı yayındaki sözlerin ardından sinirlenen İpek Tanrıyar ise "Ne kürkmüş be" diyerek üzerinden kürkü çıkartıp yere fırlattı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Gülşah Saraçoğlu'nun sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, binlerce tepki mesajı art arda geldi. Başta hayvanseverler olmak üzere birçok sosyal medya kullanıcısı "Allah vicdan versin" yorumunu yaptı.
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