Gülse Birsel'den yeni proje müjdesi: 'Yapacağım iş 30-40 dakika olacak'
Senarist ve oyuncu Gülse Birsel Nişantaşı'nda bir mağaza çıkışı görüntülenerek muhabirlerin sorularına yanıt verdi. Daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni proje haberini duyuran Birsel, projesi hakkında ilk kez konuştu.
Son olarak Jest Sosyete dizisinde
rol olan Gülse Birsel, muhabirlere dijital medyada komedi projesi olduğunu
söyleyerek yeni projesinin müjdesini verdi.
“120 DAKİKA DİZİ OLMAZ”
Daha önce Avrupa Yakası, Yalan
Dünya, Jest Sosyete gibi projelerle ekranda olan Birsel, dijital medya için
henüz yazım aşamasında olduğu komedi projesinden bahsetti. “120 dakika dizi
olmaz” diyerek uzun dizilerden yorulduğunu ifade etti.
Medyaradar’da yer alan habere
göre; projesi hakkında detay vermek istemeyen Birsel, “Ulusal kanallarda
espriler ‘bip’lendiği için dijitali tercih ettiğim söylenemez. Uzun dizi
süreleri nedeniyle bu kararı aldım, yapacağım iş 35-40 dakika olacak. 120
dakikalık dizi hem izleyiciyi hem yazarı hem de oyuncuyu yoruyor” dedi.
Birsel, daha önce de Instagram
hesabından yeni komedi projesi yazmaya başladığını şu paylaşımla açıklamıştı.
Gülse Birsel, paylaşımında şu
ifadeleri kullanmıştı:
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