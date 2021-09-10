Gülse Birsel müjdeyi verdi: Yeni proje yolda
Avrupa Yakası, Yalan Dünya ve Jet Sosyete dizilerinin senaristi Gülse Birsel, yeni bir dizi projesi yazmaya başladığını açıkladı. Sosyal medya hesabından senaryo yazdığı bir anı paylaşan Birsel, "Paniğe infiale gerek yok arkadaşlar. Ben yazıyorum. Hayır çünkü sokakta filan durdurup fırça atıyorsunuz ya, ondan diyorum" ifadelerini kullandı.
Bugüne kadar, ‘Avrupa Yakası’, ‘Yalan Dünya’, ‘Jet Sosyete’ dizileri ile ‘Aile Arasında’ isimli sinema filminin senaryolarına imza atan Gülse Birsel yeni proje ile geliyor.
Birsel, son olarak dijital için komedi türünde yeni bir dizi projesi yazmaya başladığını açıkladı.
Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Birsel, "Paniğe infiale gerek yok arkadaşlar. Ben yazıyorum. Hayır çünkü sokakta filan durdurup fırça atıyorsunuz ya, ondan diyorum" ifadelerini kullandı.
Gülse Birsel'in paylaşımı şu şekilde:
"Paniğe infiale gerek yok arkadaşlar. Ben yazıyorum. Hayır çünkü sokakta filan durdurup fırça atıyorsunuz ya, ondan diyorum. Vallahi yazıyorum, boş durmuyorum. Evet komedi. Dijitale. Daha seyretmenize zaman var. Sağ olun, işime dönüyorum, sevgiler."
En son, ilk olarak Star TV’de yayınlanmaya başlayan, daha sonra TV8’de ve Puhu TV’de ekrana gelen ‘Jet Sosyete’ dizisini yazan Gülse Birsel’in hayranları bir süredir ünlü isimden yeni proje müjdesi bekliyordu.
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