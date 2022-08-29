Son Dakika: Gülşen tahliye edildi

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:40

Dört ay önceki sözleri nedeniyle tutuklanan şarkıcı Gülşen'in tutukluluğuna itiraz talebi bugün karara bağlanmıştı.

Tahliye kararının ardından sanatçının cezaevinden çıkmasını bekleyen eşi Ozan Çolakoğlu, 'Çok mutluyum' ifadelerini kullandı.

Sanatçı, kararın ardından tahliye edildi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Gülşen’in avukatı Emek Emre, Gülşen'in cezaevinden çıkması beklenirken açıklamalarda bulundu.

Emre, şunları söyledi:

"Geçen hafta Perşembe'den beri üzüntülü ve endişe verici bir süreç yaşadık. 25 Ağustos Perşembe sabahı emniyet güçleri müvekkilimin yanına gidip ‘ifadeye çağrılıyorsunuz, bizimle gelmeniz lazım’ dedikten sonra, bu esnada usulsüzlükler o anda başlamıştı. Şunu belirtmek istiyorum lütfen biz avukatlar olarak apolitik insanlarız. Hukuk devleti savunucularıyız. O sebeple söylediklerimin herhangi bir yere çekilmemesini rica ederim. Zaten bunlar kanun gereğidir.

Müvekkilimin adli kolluk tarafından alınıp ifadeye getirildiğinde, gözaltı usulleri uygulandı. Gözaltı hususu bir suç üstü uygulanan bir prosedürdür. Burada, Nisan ayında gerçekleştiği iddia olunan birtakım, çok rahatsız edici onu da belirtmek isterim, sözler var. Fakat bunun 25 Ağustos'ta suç üstü ihtiva etmediği çok ortada. O yüzden daha müvekkilin ifadeye alınış noktasında birtakım usulsüzlükler ve hukuksuzluklar baş göstermişti. Akabinde ifade verdi müvekkil, akşamında tutuklama tatbik edildi.

Kısa bir bilgi daha vermek istiyorum. Tutukluluk hali sonlandı fakat bir ev hapsi tedbiri uygulandı. Ev hapsi esasen yine kişi hürriyetini bağlayıcı bir tedbirdir. Yani tutukluluk kadar ağır olmasa da kişinin seyahat özgürlüğünü kısıtlayan bir tedbirdir. Zaten gerekçede, Gülşen'in kaçma ve delil karartma durumunun olamayacağı belirtilmişken buna rağmen ev hapsi uygulanması da bizim açımızdan hukuka uygun değildir. Ev hapsi kararına yönelik de kararın yeniden değerlendirilmesi, mümkünse kaldırılması yönünde taleplerimiz olacak. Daha uygun bir adli kontrol, yurtdışı çıkış yasağı olabilirdi veya adli kolluğa gidip imza verme tedbiri olabilirdi. Bunlar daha ölçülü kaçabilirdi. Ev hapsine yönelik de hukuki girişimlerimizi yapacağımızı belirtmek istiyorum."