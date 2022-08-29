Gülşen için karar günü

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:22

İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tepkilerin odağında yer alan şarkıcı Gülşen, geçen hafta perşembe günü tutuklandı. Şarkıcının avukatı Emek Emre, Gülşen'in cezaevine girmesinin hemen ardından tutukluluk durumuna itiraz etti. Verilen 3 günlük süre doldu, mahkeme bugün dilekçeyi karara bağlayacak.

30 Nisan'da İstanbul'da verdiği konserde "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" diyen Gülşen, gelen tepkilerin ardından sosyal medyanın gündemine oturmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gündem olan sözler sonrasında şarkıcı hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı. 25 Ağustos'ta polis tarafından evinde gözaltına alınan Gülşen, basın Suçları Soruşturma Bürosu savcısına ifade verdi.

Şarkıcı ifadesinde "Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı imamdır. Ayrıca arkadaşlara kendi aramızda aptal, salak, sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur" dedi.

Gülşen bu ifadesi sonrası adli kontrolün yeterli kalmayacağı iddiasıyla tutuklandı. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de Gülşen'in "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Gülşen kararın ardından Bakırköy'deki Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. Şarkıcının avukatı Emek Emre, İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunuldu.

T24'te yer alan habere göre, yapılan tutukluluğa itirazı değerlendirmesi beklenen mahkemenin vereceği karar başta avukatları olmak üzere herkes tarafından merakla bekleniyor. Mahkeme itirazı yerinde bulup Gülşen’in tahliyesine karar verebilir