Murat Boz'dan Gülşen'e destek: 'Konuşmakta bile zorlanıyorum'
Şarkıcı Murat Boz, verdiği bir konserde Gülşen için "Lütfen buna bir son verin. Lütfen Gülşen'i serbest bırakın" dedi.
Şarkıcı Gülşen’in, nisan ayında söylediği sözler nedeniyle bir günde hakim karşısına çıkarılıp tutuklanmasına tepkiler büyüyor.
Sanat camiasından farklı isimler, Gülşen için 'serbest bırakılsın' çağrıları yapmaya başladı.
Bu isimlerden biri de "İltimas" adlı şarkıyı beraber seslendirdiği Murat Boz oldu.
Murat Boz, "Konuşmakta bile zorlanıyorum. Bu bir sanatçının başına gelebilecek en kötü şey. Bunu hiçbirimiz hak etmiyoruz. Bunu Türkiye'nin sanatçıları, müzisyenleri, şarkıcıları hak etmiyor. Lütfen buna bir son verin. Lütfen Gülşen'i serbest bırakın" dedi.
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