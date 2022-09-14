Gülşen'den 'konser' kararı
Ev hapsinin kaldırılmasının ardından ilk konserini 16 Eylül'de Kartal'da vereceği iddia edilen şarkıcı Gülşen'in, davası sonuçlanana kadar konser vermeyeceği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma doğrultusunda şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, 25 Ağustos’ta tutuklanmıştı.
Avukatı Emek Emre’nin itirazını değerlendiren nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, Çolakoğlu’nun 29 Ağustos’ta "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar vermişti. Emre’nin 6 Eylül’deki itirazı üzerine İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararla Gülşen Bayraktar Çolakoğlu’nun ev hapsini 12 Eylül’de kaldırıldı.
16 EYLÜL'DE İLK KONSERİNİ VERECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
Gülşen'in cezaevinden çıkmasının ardından 16 Eylül'de İstanbul Kartal'da konser vereceği iddia edilmişti. OnurAkayMedya’dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre, Gülşen, davası sonuçlanana kadar konser vermeyecek.
Öte yandan Gülşen, dava süresi boyunca sessiz kalacağı ve bu süre zarfında yeni şarkılar yazmaya odaklandığı belirtildi.
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