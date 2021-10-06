Gülşen'den 'Londra' iddialarına yanıt: "Öyle bir şey yok!"

06 Ekim 2021 Çarşamba, 17:53

Popçu Gülşen, 2016 yılında dünyaevine girdiği aranjör Ozan Çolakoğlu hakkında çıkan "İstanbul'daki stüdyosunda bulunan ekipmanlarını sattığı ve İngiltere'nin başkenti Londra'ya temelli yerleşeceği" haberlerine açıklık getirdi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Gülşen, önceki gün Bebek'te aracıyla seyir halindeyken görüntülendi.

Gazetecilerle sohbet eden ünlü şarkıcı, muhabirlerin, "Eşiniz Ozan Çolakoğlu'nun İstanbul'daki stüdyosunda bulunan ekipmanlarını sattığı ve tamamen Londra'ya yerleşeceği yönünde haberler çıktı. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna yanıt verdi.

O iddiaları yalanlayan Gülşen, "Öyle bir şey yok" açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu'nun, İstanbul'daki stüdyosunda yer alan tüm ekipmanlarını sattığı ve bir ay sonra tamamen Londra'ya taşınacağı iddia edilmişti.

Gülşen'in, oğulları Azur için okul ve evi ayarladıktan sonra Çolakoğlu'nun da Londra'da stüdyo açacağı öne sürülmüştü. Ünlü aranjör, yaz sonu Tarkan'ın üç yeni şarkısını da dünyaca ünlü Abbey Road stüdyolarında kaydetmişti.