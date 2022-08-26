Bakan Nebati'den 'Gülşen' paylaşımı: 'Bu çarpık dili şiddetle kınıyorum'
4 ay önce sahnede imam hatiplerle ilgili sarf ettiği sözler gerekçe gösterilerek, yandaş medya tarafından hedef haline getirilen Gülşen'e bir 'tepki' de, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Bakan Nebati, "Gençlerimizi hedef alan bu çarpık dili ve arkasındaki çarpık zihniyeti şiddetle kınıyor, asla kabul edilemez buluyorum" dedi.
Sanatçı Gülşen'in 4 ay önceki bir konserinde imam hatipliler ile ilgili söylediği sözler, bir anda ülke gündemini değiştirdi. Yandaş medya tarafından aniden dolaşıma sokulan videolardan sonra ünlü şarkıcı Gülşen, gözaltına alınarak jet hızıyla tutuklandı.
İktidar ve iktidara yakın isimler tarafından hedef gösterilen ve tutuklanarak Bakırköy Kadın Cezaevi'ne gönderilen Gülşen gündemdeki yerini korurken; konuya ilişkin bir yorum da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi.
"AHLAKİ OLGUNLUK SAHİBİ NESİLLER YETİŞTİREN GÜZİDE KURUMLARIMIZ"
Nebati, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Gülşen'in sözlerini eleştirdi.
"İmam Hatip Liselerimiz, milli ve manevi değerlerimizle donanmış, ahlaki olgunluk sahibi nesiller yetiştiren güzide kurumlarımızdır" diyen Nebati, "Gençlerimizi hedef alan bu çarpık dili ve arkasındaki çarpık zihniyeti şiddetle kınıyor, asla kabul edilemez buluyorum" ifadelerini kullandı.
"ASLA KABUL EDİLEMEZ"
Bakan Nebati'nin paylaşımı şu şekilde:
"İmam Hatip Liselerimiz, milli ve manevi değerlerimizle donanmış, ahlaki olgunluk sahibi nesiller yetiştiren güzide kurumlarımızdır. İHL’lerimizde okuyan gençlerimizi hedef alan bu çarpık dili ve arkasındaki çarpık zihniyeti şiddetle kınıyor, asla kabul edilemez buluyorum.
Sanatçılarımız, bizi sanatsal yönden olduğu kadar ahlaki bakımdan da yükseltmeyi hedeflemelidir. Unutulmamalıdır ki: “Güzel, gerçeğin peşinden koşmayanlardan kendini gizler."
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