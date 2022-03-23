Gülseren Budayıcıoğlu Kırmızı Oda'daki 'Tuna' karakterinin gerçek kimliğini paylaştı

23 Mart 2022 Çarşamba, 15:20

İstanbullu Gelin, Masumlar Apartmanı ve Camdaki Kız dizilerinin uyarlaması ile adından sıkça söz ettiren Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, son olarak ekrana gelmiş dizilerinden biri olan Kırmızı Oda'daki 'Tuna' karakterinin gerçek kimliğini paylaştı.

Budayıcıoğlu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Tuna Ünsal'ın fotoğrafını takipçilerine sundu.

Buğdaycıoğlu paylaşımında, "Bu da benim çok sevdiğim sekreterim ve can arkadaşım Tuna. Onunla çok uzun yıllarımız beraber geçti. Kitaplarımda, kitaplardan televizyonlara uyarlanan dizilerimde hep onu, onunla olan güzel arkadaşlığımızı anlattım sizlere. Gözleri hep hayat dolu, cıvıl cıvıl bakan Tunam, seni çok seviyorum..." ifadelerini kullandı.

TV8'de izleyicilerle buluşan ve başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda, geçen haftalarda düşük reytinler sebebiyle final yapmıştı.