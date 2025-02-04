Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan 'Kral Kaybederse'nin afişi yayımlandı!

Yayınlanma: 04.02.2025 - 15:55

Güncelleme: 04.02.2025 - 15:55

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanan, başrollerinde Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar’ın yer aldığı "Kral Kaybederse" dizisi Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Heyecanla beklenen dizinin afişi yayınlandı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Dizi, güçlü duygular ve sürprizlerle dolu bir hikayeyi ekrana taşıyor. "Kral Kaybederse", bir avcının nasıl av haline gelebileceğini sorgulayan sürükleyici senaryosuyla izleyicileri derin bir yolculuğa çıkaracak.

YILDIZLARLA DOLU OYUNCU KADROSU

Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz yer alıyor.

NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

OGM PICTURES yapımı olan dizinin yapımcılığını Onur Güvenatam, yönetmenliğini ise Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay üstleniyor. Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk’in kaleme aldığı senaryoyla ekranlara gelecek olan dizi, çok yakında Star TV’de izleyiciyle buluşacak.

İLK TANITIM

Dizinin ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu. Tanıtımda, Kenan Baran'ın Fadi ile tanıştığı anlar ve "Artık o, avına av olan bir avcıdır" sözleri büyük merak uyandırdı.