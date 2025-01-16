'Kral Kaybederse' için geri sayım başladı: Merakla beklenen diziden ilk fragman!
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan "Kral Kaybederse"nin ilk tanıtımı yayınlandı. Başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı dizi, Kenan Baran’ın zirveden düşüşünü ve bu düşüşle birlikte sürüklenen hayatları konu edecek.
Star TV’nin merakla beklenen yeni dizisi Kral Kaybederse, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Başrollerinde Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar’ın yer aldığı diziden ilk tanıtım yayınlandı.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay’ın oturduğu dizinin senaryosu, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı eserinden Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk tarafından uyarlandı.
DİZİNİN HİKAYESİ VE OYUNCU KADROSU
Güç, hırs, aşk ve ihanetle dolu hikayesiyle dikkat çeken Kral Kaybederse, parıltılı hayatıyla tanınan Kenan Baran’ın zirveden düşüşünü ve bu süreçte çevresindeki hayatları nasıl etkilediğini çarpıcı bir şekilde ekrana taşıyacak.
İlk tanıtımda, Kenan Baran’ın Fadi ile tanışma anları ve “Artık o, avına av olan bir avcıdır” sözleri izleyicide merak uyandırdı.
Başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken dizide:
- Halit Ergenç, Kenan Baran’ı,
- Aslıhan Gürbüz, Kenan’ın eşi Handan’ı,
- Merve Dizdar, Kenan’ın büyük aşkı Fadi’yi canlandırıyor.
Dizide ayrıca Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
Dizinin fragmanı:
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