Gülümseten anlar: Köpekler, mağazadan oyuncak pelüş köpeği alıp götürdü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir alışveriş merkezi içerisindeki oyuncak mağazasına giren köpekler, raftaki oyuncak pelüş köpeklerden birini alıp, uzaklaştı. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. İşyeri çalışanları oyuncak köpeği parçalanmış olarak buldu.

DHA
04 Kasım 2022 Cuma, 17:04
Gülümseten anlar: Köpekler, mağazadan oyuncak pelüş köpeği alıp götürdü
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Bodrum'da önceki gün bir alışveriş merkezi içerisinde bulunan oyuncakçının önüne 3 köpek geldi. Köpeklerden 2'si içeri girerken, 1'i kapıda beklemeye başladı.

DİŞLEYİP GÖTÜRDÜ

İçeri giren köpeklerden 1'i gezinirken diğeri raftaki 300 TL'ye satılan oyuncak pelüş köpeği dişleri arasına sıkıştırarak aldı. 2 köpek, dışardaki köpekle bölgeden ayrıldı.

Daha sonra durumu fark edip, köpeklerin peşinden giden mağaz çalışanları oyuncak köpeği parçalanmış olarak buldu.

Köpeklerin mağaza girip, oyuncak köpeği aldığı o anlar, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

"BU DEFA ENGELLEYEMEDİK"

Oyuncak mağazasının çalışanlarından Faruk Can, köpeklerin daha önce de birçok kez mağazaya geldiğini belirtip, "Dışarı çıkarıp, engel olmuştuk. Ancak, bu defa engelleyemedik" dedi. 


Köpek köpekler mağaza

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