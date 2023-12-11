'Gün Batımına Birkaç Gün Kala' filminin dünya prömiyeri İstanbul'da yapıldı

Yayınlanma: 11.12.2023 - 10:55

Güncelleme: 11.12.2023 - 10:58

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 11. Boğaziçi Film Festivali'nin "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" bölümünde yer alan "Gün Batımına Birkaç Gün Kala" filminin dünya prömiyeri Atlas 1948 Sineması'nda yapıldı. Gösterim sonrası gerçekleşen söyleşiye filmin yapımcısı, yönetmeni, oyuncuları ve diğer ekip üyeleri katıldı.

Filmin yönetmeni Yiğit Küçükkibar, söyleşide filminin temasını ve yapım sürecini paylaştı. Hikayenin, iki insanın bir hafta boyunca birbirlerini anlamaya çalışmasını ele aldığını belirten Küçükkibar, aynı zamanda filmdeki dayatılan erkekliğin sorgulandığını ifade etti. İnsan olmanın temel koşulunun iletişim olduğunu vurgulayan yönetmen, filmde karakterleri ve olayları bu perspektifle ele aldığını söyledi. Film ekibinin çoğunun uzun süredir birbirini tanıyan dostlar olduğunu belirten yapımcı Güvenç Selekman, bu durumun set atmosferine olumlu bir etki yarattığını paylaştı.

Filmin başrol oyuncularından Uğur Güneş ise projenin tüm sürecinde yer aldığını ve 3 yıldır bu filmi çekmeyi istediklerini dile getirdi. Senaryonun 7 günde yazıldığını ve çekim sürecinin sadece 14 günde tamamlandığını söyleyen Güneş, sette hiç ikinci bir çekim almadıklarını ifade etti.

"Gün Batımına Birkaç Gün Kala" filmi, aynı yolculuğa çıkartılmış iki insanın bir haftaya sığdırdıkları içsel yolculuğunu sıra dışı deneyimlerle anlatıyor. Filmde Uğur Güneş'in yanı sıra Serkan Ercan, Devrim Yakut, Bülent Şakrak, Musab Ekici, Sahra Şaş, Ali Rıza Kubilay ve Rüçhan Çalışkur gibi oyuncular yer alıyor. Film, 11. Boğaziçi Film Festivali kapsamında seyirciyle buluştu.