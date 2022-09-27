Rusya vatandaşlığına geçen Edward Snowden kimdir? Edward Snowden nerede?

27 Eylül 2022 Salı, 15:22

Edward Joseph Snowden 21 Haziran 1983 tarihinde Kuzey Carolina'da dünyaya geldi. Eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve eski Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) çalışanıdır. Gizli NSA belgelerini medyaya ifşa ederek NSA tarafından yürütülen küresel izleme aletlerinin işletme detaylarını, Beş Göz ortaklarını ve birçok ticari ve uluslararası ortağı ortaya çıkaran NSA sızıntılarını başlatmıştır.

Snowden'in gizli belgeleri ifşa etmesi Pentagon evraklarını sızdıran Daniel Ellsberg tarafından ABD tarihindeki en önemli sızıntı olarak nitelendirilmiştir.

EDWARD SNOWDEN NEREDE?

ABD’den Latin Amerika’ya oradan da 2013 yılında Rusya’ya kaçarak 1 yıllık geçici oturum izni alan Snowden’a, 2020 yılında Rusya’da daimi oturum izni verilmişti. Kremlin tarafından yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Putin’in, Snowden’a, Rusya vatandaşlığı veren kararnameyi imzaladığı duyurularak, kararnamenin içeriği paylaşıldı.

Putin’in imzaladığı kararnamede, "Rusya Federasyonu Anayasası’nın 89. maddesinin ‘a’ paragrafı uyarınca, 21 Haziran 1983’te Amerika Birleşik Devletleri’nde doğan Edward Joseph Snowden’ın Rusya Federasyonu vatandaşlığı verilmesine karar veriyorum" ifadeleri yer aldı.

Putin’in aldığı bu karar ile Snowden, istihbarat bilgilerini sızdırdığı gerekçesi ile ABD’de yargılanmasına karşı kendisini güvence altına almış oldu.