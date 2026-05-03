Günde 60 saniye öpüşmek stresi azaltıyor mu? Bilimsel sonuç şaşırttı

Modern yaşamın yoğun temposu stres seviyelerini artırırken, bilim insanları basit ama etkili yöntemlere odaklanıyor. Araştırmalar, romantik temasın özellikle de öpüşmenin, hem psikolojik hem de fizyolojik etkiler yaratabileceğini ortaya koyuyor. Günlük yalnızca 60 saniyelik bir öpüşmenin bile bu süreçte rol oynayabileceği belirtiliyor.

ÖPÜŞME SIRASINDA VÜCUTTA NELER OLUYOR?

Bilimsel çalışmalara göre öpüşme sırasında beyinde dopamin, serotonin ve oksitosin gibi “iyi hissettiren” kimyasallar salgılanıyor. Bu hormonlar mutluluk hissini artırırken, stresle bağlantılı olan kortizol seviyesinin düşmesine yardımcı olabiliyor. Özellikle oksitosin, kişiler arasında güven ve bağ kurmayı güçlendiren temel hormonlardan biri olarak öne çıkıyor.

ARAŞTIRMALAR NE SÖYLÜYOR?

Arizona State University tarafından yürütülen bir araştırmada, çiftlerden altı hafta boyunca öpüşme sıklıklarını artırmaları istendi. Çalışma sonucunda katılımcıların stres seviyelerinde azalma ve ilişki memnuniyetinde artış gözlemlendi.

Benzer şekilde Lafayette College araştırmacıları, öpüşmenin kortizol seviyesini düşürebileceğini ve bu sayede vücudun stres tepkisini dengeleyebileceğini belirtiyor.

60 SANİYE GERÇEKTEN YETERLİ Mİ?

Uzmanlara göre burada önemli olan sadece süre değil, temasın kalitesi ve sürekliliği. Ancak kısa süreli temasın bile sinir sistemi üzerinde yatıştırıcı bir etkisi olduğu ifade ediliyor. 60 saniyelik bir öpüşme, gün içinde bir “reset” etkisi yaratarak zihinsel rahatlama sağlayabiliyor.

PSİKOLOJİK ETKİSİ: BAĞ VE GÜVEN

Öpüşmek yalnızca biyolojik değil, aynı zamanda psikolojik bir etki de yaratıyor. Düzenli fiziksel temas, çiftler arasında bağlanmayı güçlendiriyor ve güven duygusunu artırıyor. Bu durum da dolaylı olarak stresin azalmasına katkı sağlıyor.