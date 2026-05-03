Günde 60 saniye öpüşmek stresi azaltıyor mu? Bilimsel sonuç şaşırttı

3.05.2026 11:55:00
Uzmanlara göre kısa süreli fiziksel temas bile vücutta stres hormonlarını etkileyebiliyor. Peki her gün sadece 60 saniyelik bir öpücük gerçekten fark yaratır mı?

Modern yaşamın yoğun temposu stres seviyelerini artırırken, bilim insanları basit ama etkili yöntemlere odaklanıyor. Araştırmalar, romantik temasın özellikle de öpüşmenin, hem psikolojik hem de fizyolojik etkiler yaratabileceğini ortaya koyuyor. Günlük yalnızca 60 saniyelik bir öpüşmenin bile bu süreçte rol oynayabileceği belirtiliyor.

ÖPÜŞME SIRASINDA VÜCUTTA NELER OLUYOR?

Bilimsel çalışmalara göre öpüşme sırasında beyinde dopamin, serotonin ve oksitosin gibi “iyi hissettiren” kimyasallar salgılanıyor. Bu hormonlar mutluluk hissini artırırken, stresle bağlantılı olan kortizol seviyesinin düşmesine yardımcı olabiliyor. Özellikle oksitosin, kişiler arasında güven ve bağ kurmayı güçlendiren temel hormonlardan biri olarak öne çıkıyor.

ARAŞTIRMALAR NE SÖYLÜYOR?

Arizona State University tarafından yürütülen bir araştırmada, çiftlerden altı hafta boyunca öpüşme sıklıklarını artırmaları istendi. Çalışma sonucunda katılımcıların stres seviyelerinde azalma ve ilişki memnuniyetinde artış gözlemlendi.

Benzer şekilde Lafayette College araştırmacıları, öpüşmenin kortizol seviyesini düşürebileceğini ve bu sayede vücudun stres tepkisini dengeleyebileceğini belirtiyor.

60 SANİYE GERÇEKTEN YETERLİ Mİ?

Uzmanlara göre burada önemli olan sadece süre değil, temasın kalitesi ve sürekliliği. Ancak kısa süreli temasın bile sinir sistemi üzerinde yatıştırıcı bir etkisi olduğu ifade ediliyor. 60 saniyelik bir öpüşme, gün içinde bir “reset” etkisi yaratarak zihinsel rahatlama sağlayabiliyor.

PSİKOLOJİK ETKİSİ: BAĞ VE GÜVEN

Öpüşmek yalnızca biyolojik değil, aynı zamanda psikolojik bir etki de yaratıyor. Düzenli fiziksel temas, çiftler arasında bağlanmayı güçlendiriyor ve güven duygusunu artırıyor. Bu durum da dolaylı olarak stresin azalmasına katkı sağlıyor.

Bira ile ilgili şaşırtıcı araştırma: Beyin sağlığını destekleyebilir Saygın bir tıp dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, biranın beyin gelişimi ve bağışıklık sistemi için kritik öneme sahip B6 vitamini bakımından zengin olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, alkolsüz birada bu oranların daha yüksek olduğunu saptarken, alkolün beraberinde getirdiği sağlık riskleri konusunda da önemli uyarılarda bulundu.
Bilim dünyasını sarsan araştırma: İnsan dilinin genetik kökeni Neandertallere uzanıyor olabilir Iowa Üniversitesi'nin yürüttüğü genetik çalışmalar, konuşma yeteneğinin modern insanlardan çok daha önce evrimleştiğini ve Neandertallerin de karmaşık bir iletişim becerisine sahip olabileceğini ortaya koydu.
Gündüz uykusuna dikkat! Bilim dünyasından korkutan araştırma: Erken ölüm riskiyle bağlantılı çıktı Bilim insanları, özellikle yaşlı yetişkinler arasında alışkanlık haline gelen gündüz uykularına karşı kritik bir uyarıda bulundu. Yapılan son araştırmalar, sık ve uzun süreli şekerlemelerin sadece bir yorgunluk belirtisi olmadığını, aksine kronik hastalıkların ve erken ölüm riskinin habercisi olabileceğini ortaya koydu.