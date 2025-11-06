Günde iki kez diş fırçalamak neden her zaman yeterli değil?

Hepimiz sağlıklı dişlerin formülünü bildiğimizi düşünürüz: Sabah ve akşam dişlerimizi fırçalamak, ağzı suyla çalkalamak ve ek önlem olarak naneli ağız gargarası kullanmak.

Ancak diş sağlığı uzmanlarına göre dişlerini titizlikle fırçalayanlar bile emeklerini boşa harcayacak birkaç hata yapabiliyor.

Birmingham Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden Dr. Praveen Sharma, İngiltere'deki yetişkinlerin yarısının hayatının bir noktasında diş eti hastalığına yakalanacağını söylüyor.

Sharma, bunun erken bir belirtisinin diş eti kanaması olduğunu belirtiyor.

"Diş etlerinizde kanama veya şişlik, dişlerinizi daha iyi fırçalamanız gerektiğinin bir işareti" diyor.

Diş sağlığı için diş hekimini düzenli ziyaret etmek gerektiğini vurguluyor. Bunun yanı sıra dört önemli önlemi şöyle sıralıyor:

1. Dişleri bir kez iyice fırçalamak, iki kez hızlı fırçalamaktan daha iyidir

Diş sağlığına dair en önemli tavsiyelerden biri dişleri günde iki kez diş fırçalamak.

Ancak Dr. Sharma niceliğin nitelikten daha kritik olduğunu söylüyor.

"Vakit bulabilirseniz, evet, günde iki kez düzgün biçimde fırçalayın. Ama bunu günde bir kez iyice, bir kez de iki dakika boyunca hızlıca yapmak daha iyidir.

Eğer günde sadece bir kez dişlerinizi fırçalayıp diş ipi kullanacak vaktiniz varsa, bunun akşam saatlerinde olmasını öneriyor.

Elbette hiç kimse diş ipi kullanmayı sevmez ancak Dr. Sharma, ara yüz fırçalarının bu işi kolaylaştırabileceğini söylüyor.

Yönteme gelince, her dişin dış yüzeyi, çiğneme yüzeyi ve iç yüzeyi var. Bu üç yüzeyin de fırçalanması gerekiyor.

Dr. Sharma, her yüzey üzerinde çok fazla baskı uygulamadan küçük dairesel hareketler yapmanızı öneriyor.

Ayrıca, diş ve diş eti arasındaki bağlantı noktasına özellikle dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor.

Bunun nedeni bu bölgede diş eti hastalıklarının oluşma riskinin daha yüksek olması.

Uzmanlar diş fırçalamaya bilinçli bir şekilde yaklaşmanın, aynı anda telefonunuzla ilgilenmemenin önemli olduğunu söylüyor.

2. Kahvaltıdan sonra değil, kahvaltıdan önce fırçalayın

Pek çok kişi yemekten hemen sonra dişlerini fırçalar ancak bu durum diş minesine pek de iyi gelmeyebilir.

Dr. Sharma, "Kahvaltıdan önce dişlerinizi fırçalamaya çalışın. Eğer sonrasında fırçalayacaksanız, yemek ile fırçalama arasında biraz zaman bırakmanız gerekir" diyor.

Bunun sebebi yiyecek ve içeceklerde, özellikle meyve suyunda veya kahvede bulunan asitlerin diş minesini yumuşatması riski. Yemekten hemen sonra fırçalamak diş minesini aşındırabilir.

Uzmanlar asidi gidermek için yemekten sonra ağzınızı suyla çalkalamanızı ve kahvaltıdan sonra dişlerinizi fırçalıyorsanız en az 30 dakika beklemenizi öneriyor.

3. Fırçaladıktan sonra ağzınızı suyla çalkalamayın

Eğer her fırçalamadan sonra tükürüyor, ağzınızı çalkalıyor ve gargara yapıyorsanız, son adımı yeniden düşünmek isteyebilirsiniz.

Dr. Sharma, "Tükürün ama ağzınızı suyla çalkalamayın" diye tavsiyede bulunuyor.

Ağzınızı çalkalamak, diş macunundaki yoğun florürü temizler.

Çalkaladığınıda bu işlerinizi korumaya devam eden ince florür tabakasını tükürmüş oluyorsunuz.

Dişlerinizi fırçaladıktan sonra ağzınızı çalkalamak istiyorsanız, ağız gargarası kullanın.

4. Diş macununun pahalı olması iyi olduğu anlamına gelmiyor

Piyasada beyazlatıcı, kömürlü ve mine güçlendirici çok sayıda macun var.

Ancak Dr. Sharma'ya göre hangi markayı seçtiğinizin pek bir önemi yok, yeter ki bir temel bileşen içeriyor olsun.

"Diş macununuzda florür olduğu sürece pek bir şey fark etmez" diyor ve daha ucuzunu veya indirimde olanı almayı tercih ettiğini ekliyor.

Florür, diş minesinin korunmasına ve çürümenin önlenmesine yardımcı oluyor ve diş sağlığı için asıl önemli olan da bu.

Ancak diş eti hassasiyeti gibi sorunlarınız varsa diş hekiminiz size özel diş macunları önerebilir.