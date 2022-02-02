Kanserle mücadele eden YouTube fenomeni hayatını kaybetti

02 Şubat 2022 Çarşamba, 16:07

Kanserle mücadele eden 2 çocuk annesi, YouTube yıldızı Melanie Ham, 36 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi ise, sosyal medya yıldızının eşi Robert duyurdu.

Ham, en çok kendin yap zanaat eğitimleriyle tanınıyordu ve güncellemeleri takipçileriyle paylaşmak için kanserle savaşını cesurca kendi kanalında paylaştı. Fenomen, YouTube kanalında kanserle (epitelioid anjiyomiyolipom adı verilen bir sarkom türü) savaşını belgeledi ve dikiş, tığ işi ve diğer çeşitli ustalık teknikleriyle ilgili eğitimler yayınladı.

EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNDEN ÖNCE...

TV100'de yer alan habere göre; merhum sosyal medya yıldızının eşi Robert, geçen hafta Melanie'nin sosyal kanallarında üzücü haberi duyurdu ve iki çocuk annesinin 16. evlilik yıldönümlerini kutlamadan sadece dokuz gün önce öldüğünü açıkladı.

Robert, Melanie'nin fotoğraflarından oluşan bir koleksiyon yayınladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Tatlı, harika, güzel karım Melanie'nin ölüm haberini derin bir üzüntü ve kalbimle paylaşıyorum."

"Yolculuğumuzu takip ettiyseniz, eminim siz de bizim gibi, onun bu sinsi hastalığı yenebileceğinden umutluydunuz. Son birkaç aydır işler giderek daha da kötüleşiyor ve bu noktaya geldiğimiz için minnettarız. tatiller boyunca ve her anını değerli kılmaya çalıştı."

BİR VİDEOSU 6 MİLYON İZLENMİŞTİ

'Epitelioid anjiyomiyolipom' adı verilen bir sarkom türünün yol açtığı kanser teşhisi konulduğundan beri Melanie, takipçilerini sağlığı ve kansere karşı savaşı hakkında bilgilendiriyordu.

YouTube kanalını açtığı 2011'den beri tığla yapılan en popüler bebek battaniyesi videosu ise tek başına yaklaşık 6 milyon görüntüleme almıştı.