Güneş Altunkaş duyurdu: 'Fazıl Say ile 8 aylık ilişkimizi bitirdim'

Ünlü piyanist Fazıl Say ile Güneş Altunkaş ilişkilerini noktaladı. Altunkaş, "Dün akşam itibariyle Fazıl Say ile olan 8 aylık ilişkimizi bitirme kararı almış bulunmaktayım" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2023 - 11:08
Güneş Altunkaş duyurdu: 'Fazıl Say ile 8 aylık ilişkimizi bitirdim'
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Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ile yazar Güneş Altunkaş, ilişkilerini sonlandırdı. Altunkaş, kardeşinin sağlık sorunları nedeniyle ilişkisini noktaladığını duyurdu.

'TEK ODAĞIM KARDEŞİMİN SAĞLIĞI'

Güneş Altunkaş sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bugüne kadar özel hayatımı sosyal medyada pek paylaşan biri olmadım ancak çoğunuz tarafından bilinen gözler önünde rahatlıkla yaşadığımız bir özel hayatım vardı.

Dün akşam itibariyle Fazıl Say ile olan 8 aylık ilişkimizi bitirme kararı almış bulunmaktayım. İlk defa böyle bir durumu sizlerle paylaşmamın nedeni ise ailece bir süreçten geçtiğimiz ve tek odağımın bu süreçte kardeşimin sağlığı ve tedavisi olduğu için 8 ayımızı gören, bilen dostlarımız ve sevenlerimizdir."


Fazıl Say

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