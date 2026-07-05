Güneş kremi alırken bu hatayı yapmayın! Doğru seçim için dikkat edilmesi gerekenler

Güneşten gelen ultraviyole (UV) ışınları yalnızca güneş yanıklarına neden olmakla kalmaz; erken cilt yaşlanması, leke oluşumu ve cilt kanseri riskinin artmasıyla da ilişkilidir. Bu nedenle güneş kremi, yalnızca plajda değil, günlük yaşamda da düzenli olarak kullanılması gereken cilt bakım ürünleri arasında yer alır.

GÜNEŞ KREMİ ALIRKEN YAPILAN EN BÜYÜK HATA

Uzmanlara göre en yaygın hata, yalnızca SPF değerine odaklanarak güneş kremi seçmektir. Yüksek SPF tek başına yeterli koruma sağlamaz. Bir güneş kreminin hem UVB ışınlarına karşı SPF koruması hem de UVA ışınlarına karşı geniş spektrum (broad spectrum) koruma sunması gerekir.

Ayrıca birçok kişi, cilt tipini dikkate almadan ürün satın alır. Oysa yağlı, kuru, karma veya hassas ciltler için geliştirilen farklı formüller bulunur.

DOĞRU GÜNEŞ KREMİ NASIL SEÇİLİR?

Cilt tipinize uygun ürün tercih edin

Yağlı ve akneye eğilimli ciltler: Yağsız (oil-free), komedojenik olmayan ve hafif jel veya akışkan yapılı ürünler tercih edebilir.

Kuru ciltler: Nemlendirici içeriği zengin krem formundaki ürünlerden fayda görebilir.

Hassas ciltler: Parfümsüz ve hassas ciltler için geliştirilmiş ürünler daha uygun olabilir.

Çocuklar: Çocuklara özel formüle edilmiş güneş koruyucular kullanılmalıdır.

SPF KAÇ OLMALI?

Günlük kullanım için en az SPF 30, uzun süre açık havada kalınacak günlerde ise SPF 50 ve üzeri koruma sağlayan ürünler tercih edilebilir. SPF değeri yükseldikçe koruma artsa da hiçbir güneş kremi yüzde 100 koruma sağlamaz.

Geniş spektrum koruma önemli

Güneş kreminin etiketinde "Geniş Spektrum" (Broad Spectrum) veya UVA ve UVB koruması sunduğunu belirten ifadelerin bulunmasına dikkat edin. UVB ışınları güneş yanıklarına neden olurken, UVA ışınları cildin daha derin katmanlarına ulaşarak erken yaşlanma ve uzun vadeli cilt hasarıyla ilişkilendirilmektedir.

Suya dayanıklı olması avantaj sağlar

Denize girerken, havuz kullanırken veya yoğun terleme durumunda suya dayanıklı ürünler tercih edilebilir. Ancak "suya dayanıklı" ibaresi, ürünün gün boyu etkisini koruyacağı anlamına gelmez. Yüzme, havluyla kurulanma veya yoğun terleme sonrasında yeniden uygulanması gerekir.

GÜNEŞ KREMİ NASIL UYGULANMALI?

Güneş koruyucunun etkili olabilmesi için doğru miktarda ve doğru zamanda uygulanması gerekir.

Güneşe çıkmadan yaklaşık 15-20 dakika önce sürün.

Yüz, kulaklar, ense, boyun, el üstleri ve ayaklar gibi açıkta kalan bölgeleri unutmayın.

Yaklaşık iki saatte bir yeniden uygulayın.

Yüzme veya yoğun terleme sonrasında koruyucuyu tekrar sürün.

Güneş kremi kullanırken sık yapılan hatalar

Güneş kremini yalnızca plajda kullanmak.

Çok ince tabaka halinde uygulamak.

Gün içinde yenilememek.

Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri kullanmak.

Kulak, dudak, boyun ve el üstü gibi bölgeleri ihmal etmek.

Bulutlu havalarda güneş kremi kullanmamak.

GÜNEŞTEN KORUNMAK İÇİN SADECE KREM YETERLİ Mİ?

Hayır. Güneş kremi önemli bir koruma sağlasa da tek başına yeterli değildir. Özellikle güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10.00-16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca gölgede kalmak, geniş kenarlı şapka, UV korumalı güneş gözlüğü ve koruyucu giysiler kullanmak da cilt sağlığını korumaya yardımcı olur.