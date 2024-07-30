Güney Amerika'da tarih yeniden yazılıyor: İnsan yaşamına dair yeni bulgular keşfedildi

Yayınlanma: 30.07.2024 - 15:41

Güncelleme: 30.07.2024 - 15:41

Güney Amerika'nın güneyinde bulunan hayvan kemikleri, insan varlığının en erken izlerini ortaya çıkardı. Yeni keşif, bölgedeki insan yerleşiminin tahmin edilenden çok daha eski olduğunu gösteriyor.

HAYVAN KEMİKLERİ SAYESİNDE KEŞFEDİLDİ

Araştırmacılar, Patagonya'da bulunan kemiklerin üzerinde kesik izleri tespit etti. Bu izler, yaklaşık 17.000 yıl önce insanların bu bölgeye yerleştiğini ve avlanma faaliyetlerinde bulunduğunu gösteriyor. Araştırmayı yöneten arkeolog Gustavo Politis, "Bu keşif, Amerika kıtasındaki insan yerleşiminin zaman çizelgesini değiştirebilir" dedi.

BİLİNENDEN BİNLERCE YIL ÖNCE YAŞAM OLMUŞ OLABİLİR

Araştırmada yer alan uzmanlar, bu bulguların, insanların Güney Amerika'ya daha önce düşünülenden binlerce yıl önce geldiğini öne sürüyor. Politis, "Bu, Amerika kıtasındaki en eski insan izlerinden biri olabilir ve bu da bize bu insanların yaşam şekilleri hakkında önemli bilgiler verebilir" diye ekledi.

Bu keşif, aynı zamanda Amerika kıtasındaki diğer antik yerleşimlerin de yeniden incelenmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Arkeologlar, benzer keşiflerin gelecekte daha fazla bilgi sağlayabileceğini umuyor.

Bulgular, bilim dünyasında büyük bir heyecan yaratırken, bölgedeki diğer arkeolojik alanların da incelenmesi için yeni projelerin başlamasına öncülük edebilir. Bu yeni projeler, insanlık tarihinin bilinmeyen yönlerini aydınlatma potansiyeline sahip.