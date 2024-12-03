Yayınlanma: 03.12.2024 - 19:40

Güncelleme: 03.12.2024 - 19:40

Güney Kore'de yaşanan son gelişmelerin ardından neler yaşandığı araştırılmaya başlandı. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ülkede sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu. Başkan Yoon tarafından yapılan açıklamanın ardından neden sıkıyönetim ilan edildiği ise merak edildi. Peki, Güney Kore'de neden sıkıyönetim ilan edildi? Güney Kore'de ne oluyor? İşte ayrıntılar...

GÜNEY KORE'DE NEDEN SIKIYÖNETİM İLAN EDİLDİ?

Devlet Başkanı Yoon, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, muhalefeti "devlet karşıtı faaliyetlere bulaşmakla" suçladı.

Ülkede "sıkıyönetim" ilan edildiğini duyuran Yoon, "Sıkıyönetim Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçlıyor" ifadesini kullandı.

Yoon'un bu kararının, muhalefetteki Demokrat Parti'nin parlamento bütçe komisyonunda bütçe tasarısını reddetmesinin ve devlet denetçisi ile başsavcı hakkında görevlerini kötüye kullanma önergeleri sunmasının ardından geldiği belirtiliyor.

Bu arada, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verildi ve teyakkuzda olunması çağrısı yapıldı.

Öte yandan, ülkedeki ana muhalefet, sıkıyönetim ilanının ardından milletvekillerini Ulusal Meclis'e çağırdı.