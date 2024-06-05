Yayınlanma: 05.06.2024 - 10:14

Güncelleme: 05.06.2024 - 10:14

Bir dönem yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem olan Güniz Akkuş, yeniden gündeme oturdu. Peki, Güniz Akkuş kimdir? 'Hanımağa' lakaplı çete lideri Güniz Akkuş'a ne oldu?

GÜNİZ AKKUŞ KİMDİR?

15 yaşına kadar ailesiyle Almanya'da yaşanan Güniz Akkuş, tatil için gittiği Antalya'da gördüğü motorlu polis ekipleri 'Yunuslara' özenerek polis olmaya karar verdi. Tatil sonrası Almanya'daki ailesinin yayına dönerek polis olabilmek için ailesini ikna ettikten sonra Türkiye'ye geldi ve İzmir'deki Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olarak polis memuru oldu. 2000 yılında yunus timinde göreve başlayan Güniz Akkuş, kısa süre sonra Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görev aldı.

Polis olduktan sonra arkadaşları tarafından hızlı, atak ve başına buyruk biri olarak tanımlanan Güniz Akkuş, tartıştığı amirinin açtırdığı soruşturmanın ardından Kilis'e sürgün edildi. Daha sonra da aynı amirini tehdit ettiği için meslekten ihraç edildi. Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş, polislikten atıldıktan sonra İstanbul'a gelerek 20 kişilik bir haraç çetesi kurdu. İstanbul'un eğlence mekanlarında kendini Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli emniyet amiri olarak tanıtıp haraç isteyen hanımağa, önce Etiler bölgesindeki küçük barları hedef seçti. Zamanla sosyetenin takıldığı ünlü mekanları da haraca bağladığı iddia edildi. Güniz Akkuş son olarak ünlü eğlence merkezi Reina'yı hedef seçince yakalanmıştı.

1 kişiyi yaralamakla yargılanan Güniz Akkuş, 2006 yılında 3 yıl hapis cezası aldı. Hapiste geçirdiği 3 yılın ardından ise 2009 yılında tahliye oldu. 2015 yılında umreye gitti ve tövbe ettiğini söyleyerek kendine yepyeni bir sayfa açtığını ifade etti.

GÜNİZ AKKUŞ'A NE OLDU?

Gündüz saatlerinde konakladığı otelin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan dünün polisi bugünün suç örgütü lideri olan Güniz Akkuş’un ayaklarına silaha ateş edildi.

Saldırganın olay yerinden kaçarken, yaralanan Akkuş ise hastaneye kaldırıldı. Konakladığı otelin Jandarma bölgesinde olması nedeniyle olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.