Guns N' Roses 32 yıl sonra İstanbul'a geliyor: Konser biletleri el yaktı!

Yayınlanma: 13.12.2024 - 15:50

Güncelleme: 13.12.2024 - 15:51

Efsane ABD'li rock grubu Guns N' Roses, BKM organizasyonu ile 2025 Avrupa turnesi kapsamında İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

İlk olarak 1993'te Türkiye'de stadyum konseri veren grup, 32 yıl sonra tam kadro ile 2 Haziran 2025'te BJK Tüpraş Stadyumu'nda sahne alacak.

Konserin VIP bilet satışlarının tamamlanmasının ardından normal biletler de satışa çıktı.

EN UCUZU 5, EN PAHALISI 13 BİN TL

Ancak bilet fiyatları dudak uçuklattı. Passo'dan satışa çıkan biletlerin en ucuzu 5 bin 50 TL ile en arka tribün. Saha içi ayakta kategorisindeki en ucuz bilet fiyatı ise 5 bin TL.

Tribündeki ve ayaktaki en pahalı biletler ise 13 bin 450 TL.

Efsane müzik grubu, konserde tam kadro sahnede olacak. Grup; Axl Rose (vokal, piyano), Duff McKagan (bas) ve Slash'ten (lead gitar) oluşuyor.

Guns N' Roses'ın hemen öncesinde Rival Sons grubu sahnede olacak.