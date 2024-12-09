Yayınlanma: 09.12.2024 - 16:59

Güncelleme: 09.12.2024 - 16:59

ABD'li rock müzik grubu Guns N' Roses, BKM organizasyonu ile 2025 Avrupa turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak. Peki, Guns N' Roses İstanbul konseri ne zaman? Biletler ne zaman satışa çıkacak? Biletler ne kadar olacak?

GUNS N' ROSES KONSERİ NE ZAMAN?

BKM'den yapılan açıklamaya göre, ilk olarak 1993'te Türkiye'de stadyum konseri veren grup, 32 yıl sonra tam kadro ile 2 Haziran 2025'te BJK Tüpraş Stadyumu'nda sahne alacak.

KONSER BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Konserin biletleri ise "www.gunsnroses.com" adresi üzerinden 10 Aralık'ta ön satışa, 13 Aralık'ta ise genel satışa açılacak.