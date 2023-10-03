Bir lohusanın rehberi

03 Ekim 2023 Salı

Beslenme, hayatımızın çok büyük bir dönemini etkiler. Her biri önemli olsa da ne kadar erken o kadar etkili diyebiliriz. Çünkü yemekler ile ilişkimiz anne karnından başlar. Hamileyken yediğimiz içtiğimiz besinler bebeğimizin sağlığını ve hatta damak tadını bile etkiler. Hamilelik döneminde beslenmenin önemli olduğunu tabii biliyoruz ama ne kadar dikkat edebiliyoruz? Doğum süreci hakkında bilgimiz var ama biz hangisini yaşayacağız? Ve bir bebek dünyaya geldi! Tebrikler! Ve şimdi... Eee... Ne yapıyorduk?

İlk emzirme anları, uyku geçişleri, banyosu, kremi, kıyafeti derken! Bir de bakmışız ki kafamızda binlerce soru! Kime soralım? Çocuk doktoruna düzenli gitmek çok önemli. Ama o kontrollerde sağlık kontrolleri, aşısı, boyu, kilosu derken zaman geçiveriyor. Sürekli gitseniz bile aklınızdaki üç soruyu soruyorsunuz ama bitmiyor. Elbette ilk kontrollerde çocuk doktorunuz size en değerli bilgileri veriyor. Ama bazen aklında bir şeyler oluyor işte... Eve gidince ah bunu da sorsaydım dediğimiz bitmeyen sorular. Zaten çocuk büyütmek, bitmeyen sorulara cevaplar bulmak değil midir?

Açıkçası ben kendi başıma gelince anladım! Herkes doğum yapıyor bir şekilde... Bebek de büyüyor. Hallederiz dedim. Ahh... Ne büyük mutluluk ama ne zor bir süreç. Evet çok basit ve çok zor! Çok eğlenceli ama çok evhamlı! Herşey iç içe. Hormonların bu kadar hızlı değiştiği dönemde sağlıklı düşünebilmek bazen ne zor!

Bebeğin, dünyada en sevdiğin varlık! Büyük bir aşk ve büyük bir korku bir aradayken nasıl tadını çıkarabilirim? Bu yazıyı okuyanlardan şu anda lohusa olanlar var ise biliyorum ki gözleri doldu. Tüm gece emzirme anlarında insan neler düşünüyor bir bilseniz.

Hamilelik ve lohusalık dönemi çok önemli sevgili okur. Anne için, bebek için ve tüm aile için. Eğer, siz bu dönemi destekler ile geçirebiliyorsanız çok şanslısınız. Eşiniz size destek oluyor ise anneniz, aile büyükleriniz sağlıkla yanınızda ise ve size pozitif anlamda güç veriyor ise gerçekten şanslısınız. Ama hepimizin hikâyesi farklı. Tek başına olanlar, ailesi yanında olmayanlar, zor bir doğum yaşayanlar, erken doğum yapanlar, ilk çocuk ve ne yapacağını bilemeyenler, lohusa depresyonu, aile baskısı, çevre baskısı derken görüyor ve duyuyoruz ki bazılarımızın yardıma ihtiyacı var. Öyle ya da böyle! Yıllardır sürdürmeye çalıştığım eğitimlerimde ailelere bu konuda destek olmak için elimden geleni yapıyorum. Siz de elinizden geleni yapın. Hadi biraz da bunu konuşalım.

Yeni anneye destek olmak için neler yapabiliriz?

• Doğum yapan bir anneyi arayıp “Bir şey lazım mı? Lazımsa söyle” demeyin. O aramadan siz götürün. 1 kap çorba, bir içecek, biraz meyve, bir güzel çiçek, bir minik tatlı, bir sürpriz veya ihtiyaç ne ise.

• “Sen müsait değilsin diye düşündüm” demeyin, yanına gidin ve ona bir kahve yapın. Günde 1 kahve içebilir, yada kafeinsiz bir kahve olabilir.

• Kötü görünüyorsun bu ne hal demeyin. Bebeğin yanında ben durayım, sen bir duşa gir rahatla deyin.

• “Ay ne olmuş salmışsın kendini” demeyin, biraz yemek yemesine yardım edin.

• “Ee... kaç kilo gitti bakalım?” diye sormayın, “İyi misin?” diye sorun,

• Süt olsun diye anneye sürekli fazladan yemek ve tatlı vermeyin. İhtiyaçlarını karşılasın, sağlıklı besinlerden oluşan öğünlerini yesin, aç kalmasın yeter. Fazladan tatlı yemek daha çok süt gelmesini sağlamaz.

• Anne bebeğe bakar, siz de anneye bakın. Anneye destek olun ki o da bebeği ile ilgilenebilsin.

• “Emiyor mu? Sütün geliyor mu?” diye sormayın. Sorun yaşadığını farkederseniz “Yardım etmemi ister misin?” diye sorun.

• Evine gittiğinizde size hizmet etmesini beklemeyin, siz ona destek olmaya gidin.

• Sütünü artırsın diye bilmediğiniz çayları vermeyin.

• Hastayken asla yanlarına gitmeyin.

• Can sıkıcı hikâyelerinizi onlara anlatmayın.

• Bebeği öpmeyin, ellerini ayaklarını da öpmeyin çünkü bebekler el ve ayaklarını ağızlarına götürebilirler.

• Kendi doğum/emzirme hikâyeleriniz kötü ise o sırada anlatmayın.

• Batıl inançları kendinize saklayın.

1-7 Ekim Emzirme Haftası'na özel düzenlenen etkinlikte, anneler ve uzmanlar bir araya geliyor.

Hekimler, diyetisyenler ve psikologların katıldığı eğitimde; annelere ve bu konuda çalışacak uzmanlara, doğum sonrası lohusa döneminin duygusal etkileri, anne sütünün önemi, emzirmenin sağlık üzerine faydaları, anne bebeğin doğum sonrası dönemdeki beklentileri ayrıntılı bir şekilde konuşulacak.

Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı ilk 6 ay sadece anne sütünü, 2 yaşına kadar da ek gıdalarla beraber anne sütünü öneriyor. Anne sütü alan çocuklardaki sağlık faydaları saymakla bitmiyor. Annenin bu dönemde iyi bir desteğe ihtiyacı oluyor. Ülkemizdeki annelerin sadece yüzde 38'i 6 ay anne sütü verebiliyor ve yüzde 19'u 6. aydan sonra anne sütü vermeye devam ediyor. Bu rakamların artması için anneye ve bebeğe hem fiziksel hem de psikolojik olarak destek olmak şart.

En değerli dönem olan, doğum sonrası emzirme döneminde, anne, baba ve bebeklere destek olmak için düzenlenen eğitim, 5 yıldır binlerce aileye ulaştı. Bu yıl yine aileler ile buluşmak için hazırlanıyor.

Emzirme döneminin iyi ve kötü yanlarını tüm ayrıntıları ile konuşmalıyız. Bu heyecanlı yolculukta bazen her şey yolunda gidebilir, bazen de üst üste terslikler olabilir. Durum ne olursa olsun, bunları konuşalım ki sorunları çözelim. Kendimizi bu dönemde yalnız hissetmeyelim. Ülkemizde annelerin emzirme dönemini kaygılı bir dönem değil güzel anıların olduğu bir zaman olarak hatırlamasını istiyorum.

“Anne Oldum Ben!” programı içeriği;

2023 Program

10:00 -10:15 Açılış Konuşması Diyetisyen Güneş Aksüs

10:15-11:00 Lohusanın Duygusal Günlüğü - Uzman Klinik Psikolog Aytül Serpel

11:00 - 11:45 Bebekler ve Uyku - Psikolog Melis Çetinkaya

11:45 - 12:30 Neden Anne Sütü? - Dr. Oya Çetinkaya

12:30 - 13:15 Emziren Anne Beslenmesi - Dr Dyt Gamze Şanlı Ak

13:15 - 13:45 Anne Sohbeti - Youtuber Gizem Erbirer

13:45 - 14:00 Kapanış Konuşması

Eğitime kimler katılabilir?