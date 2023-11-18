Gupse Özay imzalı 'Lohusa' filminden ilk fragman

Gupse Özay'ın yeni filmi "Lohusa"dan ilk tanıtım fragmanı yayımlandı. Filmin 19 Ocak 2024 tarihinde vizyona girmesi planlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.11.2023 - 16:43
Gupse Özay imzalı 'Lohusa' filminden ilk fragman
Abone Ol google-news

Ünlü oyuncu Gupse Özay'ın senaryosunu kaleme alıp başrolünde yer aldığı "Lohusa" filminden ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Film, bir anne ve babanın doğumdan sonraki 40 günlük sürecini konu ediniyor.

OYUNCU KADROSU

"Lohusa"nın oyuncu kadrosunda Onur Gürçay, Hazal Türesan, Esra Ruşan, Elif Nur Kerkük, Cihan Albayrak ve Alper Baytekin yer alıyor. Filmin  yönetmen koltuğunda ise Kıvanç Baruönü oturuyor.

Yapımcılığını NuLook'un üstlendiği film, 19 Ocak 2024'te vizyona girecek.

İşte filmden ilk fragman…


Lohusa

İlgili Haberler

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat ikilisi Netflix’te buluşuyor: İstanbul İçin Son Çağrı'dan resmi fragman!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat ikilisi Netflix’te buluşuyor: İstanbul İçin Son Çağrı'dan resmi fragman!
'Merry Little Batman' animasyonu için Prime Video'dan ilk fragman!

'Merry Little Batman' animasyonu için Prime Video'dan ilk fragman!
Sony'nin 'Madame Web' filmi, Marvel Evreninde yeni bir sayfa açıyor... İşte ilk fragman!

Sony'nin 'Madame Web' filmi, Marvel Evreninde yeni bir sayfa açıyor... İşte ilk fragman!

En Çok Okunan Haberler