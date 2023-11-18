Gupse Özay imzalı 'Lohusa' filminden ilk fragman
Gupse Özay'ın yeni filmi "Lohusa"dan ilk tanıtım fragmanı yayımlandı. Filmin 19 Ocak 2024 tarihinde vizyona girmesi planlanıyor.
Ünlü oyuncu Gupse Özay'ın senaryosunu kaleme alıp başrolünde yer aldığı "Lohusa" filminden ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Film, bir anne ve babanın doğumdan sonraki 40 günlük sürecini konu ediniyor.
OYUNCU KADROSU
"Lohusa"nın oyuncu kadrosunda Onur Gürçay, Hazal Türesan, Esra Ruşan, Elif Nur Kerkük, Cihan Albayrak ve Alper Baytekin yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Kıvanç Baruönü oturuyor.
Yapımcılığını NuLook'un üstlendiği film, 19 Ocak 2024'te vizyona girecek.
İşte filmden ilk fragman…
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