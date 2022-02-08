İngiliz dizi 'No Return' hakkında dikkat çeken iddia

08 Şubat 2022 Salı, 15:01

İngiliz ITV kanalında 7 Şubat’ta gösterime giren No Return (Dönüş Yok) dizisi ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Londra Gündem'den Oğuzcan Acar'ın haberine göre, tatil için Türkiye’ye giden ailenin 16 yaşındaki çocuklarının tutuklanmasını konu alan 4 bölümlük mini dizi turizm sezonu öncesi "karalama kampanyası" olarak değerlendirildi. Türkiye Dışişleri ve Turizm Bakanlığı’nın konu ile ilgili harekete geçtiği iddia edildi.

Senarist Danny Brocklehurst’un kaleme aldığı hikayenin başrolünde ünlü İngiliz oyuncu Sheridan Smith yer alıyor.