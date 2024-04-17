Bulutlardan ilham alan makyaj trendi: Cloud skin

Yayınlanma: 17.04.2024 - 12:40

Güncelleme: 17.04.2024 - 12:40

Makyaj alışkanlıklarımız her geçen gün değişiyor ve yenileniyor. Eskiden kullandığımız ürünler, yeni trendlere ve tekniklere yerini bırakırken makyaj yapma şeklimiz ve cildimize nasıl hazırlandığımız da büyük bir dönüşüm geçirdi. Artık renkli ve parlak makyajların yerini alan "bulut cilt" makyajı, doğal bir görünümle güzelliğinizi öne çıkarıyor. Peki, bulutlardan ilham alınan bu trend nedir? İşte Cloud skin makyajı...

CLOUD SKIN MAKYAJI NEDİR?

Bulut Cilt makyajı, hafif ve doğal bir makyaj tarzını temsil eder. Bu tarz makyajda cilt, mat ve ışıltılı bir hibrit görünümle vurgulanır, doğal güzellikler ön plana çıkarılır ve aşırı makyaj ürünlerinden kaçınılır. "Bulut" adı, cildin bu makyaj stiliyle adeta hafif ve ışıltılı bir bulut gibi görünmesinden gelir.

Bulut Cilt makyajında, cilt tonunu eşitlemek için doğal görünümlü bir fondöten tercih edilir ve mat bir görünüm için hafif pudra uygulanır. Ciltte içten bir ışıltı elde etmek için krem allık ve aydınlatıcı kullanılır. Göz makyajı genellikle doğal tonlarda ve abartısızdır, dudaklar ise nötr renklerle belirginleştirilir. Bu makyaj stili günlük kullanıma uygundur ve doğal güzellikleri ön plana çıkarmak isteyenler için idealdir.

CLOUD SKIN MAKYAJI NASIL YAPILIR?

Makyaj yaparken dört aşamayı takip etmek cildinizin sağlıklı ve doğal görünmesini sağlar.

İlk aşama: Temizlik

Makyaj yapmaya başlamadan önce cildinizin temiz olduğundan emin olun. Makyajı nazikçe temizleyen ve cildi nemlendiren bir makyaj temizleme ürünü kullanın. Bu adım, cildinizin temiz ve sağlıklı bir zeminle başlamasını sağlar.

İkinci aşama: Tedavi

Cildinizde özel bir problem varsa, bu sorunu hedefleyen ürünler kullanın. Örneğin, sivilcelere karşı salisilik asit içeren ürünler kullanabilirsiniz. Sivilce lekeleri için ise arbutin gibi leke açıcı bileşenleri içeren ürünler tercih edebilirsiniz.

Üçüncü aşama: Nemlendirme

Cildinizi nemlendirerek dolgunlaştırın ve pürüzsüzleştirin. Cildinizin tipine uygun bir serum ve nemlendirici kullanın. Karma veya yağlı ciltler için su bazlı ürünler tercih edin. Cildinizi iyi nemlendirmek, makyajın daha uzun süre dayanmasını sağlar.

Dördüncü aşama: Mat bir bitiş

Makyajınızı mat bir bitişle tamamlayın. Makyaj bazı kullanarak cildinizi hazırlayın. Saten bitişli bir fondöten tercih edin ve üzerine hafifçe transparan bir pudra uygulayın. Işıltısız bir allık kullanarak doğal ve mat bir görünüm elde edin.

Bu aşamaları takip ederek, sağlıklı ve doğal bir makyaj görünümü elde edebilirsiniz.