Başak Gümülcinelioğlu ve Çağrı Çıtanak evleniyor

08 Ekim 2022 Cumartesi, 11:51

Kanal D’de yayınlanan Yargı dizisinde Neva Hakime karakterini canlandıran Başak Gümülcinelioğlu ile meslektaşı Çağrı Çıtanak bugün nikah masasına oturuyor.

Uzun yıllardır aşk yaşayan ikili, bugün aile ve yakın dostlarının katılacağı 300 kişilik bir düğün daveti ile dünyaevine girecek.

Alışılagelmişin dışına çıkan çift, düğün öncesi gelinlik ve damatlık ile poz vermek yerine farklı tarzdaki kıyafetleriyle fotoğrafçı Cem Talu'ya poz verdi.