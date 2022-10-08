Başak Gümülcinelioğlu ve Çağrı Çıtanak evleniyor
Yargı dizisinin Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu, kendisi gibi oyuncu olan Çağrı Çıtanak'la dünyaevine giriyor.
Kanal D’de yayınlanan Yargı dizisinde Neva Hakime karakterini canlandıran Başak Gümülcinelioğlu ile meslektaşı Çağrı Çıtanak bugün nikah masasına oturuyor.
Uzun yıllardır aşk yaşayan ikili, bugün aile ve yakın dostlarının katılacağı 300 kişilik bir düğün daveti ile dünyaevine girecek.
Alışılagelmişin dışına çıkan çift, düğün öncesi gelinlik ve damatlık ile poz vermek yerine farklı tarzdaki kıyafetleriyle fotoğrafçı Cem Talu'ya poz verdi.
Video Haberler
- Esnafın heimlich müdahalesi hayat kurtardı
- Yardımına AFAD ekipleri yetişti
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
- Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
- Mahsa Amini için sahnede saçlarını kestiler
- Muhtar ve yavru sincabın sevimli dostluğu
- Ordu'nun kot doktoru
- 16 ödül kazanan 11 takım bir araya geldi
- Polis intiharları sürüyor
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
En Çok Okunan Haberler
-
- Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
- Erdoğan'a zehir zemberek sözlerle yanıt
- Saray şoförüne 'simit' parası
- 'Mansur Yavaş'ı aday gösterirse...'
- Taciz, cinsel saldırı, eziyet...
- İlk kez rakam paylaşıldı
- AKP-MHP arasında 'FETÖ' gerginliği
- 'Ligden ihraç edilsin'
- Meteoroloji'den 6 ilçe için 'sarı' uyarı
- 'AKP'ye oy isteyemem' dedi, istifa etti