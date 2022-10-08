Başak Gümülcinelioğlu ve Çağrı Çıtanak evleniyor

Yargı dizisinin Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu, kendisi gibi oyuncu olan Çağrı Çıtanak'la dünyaevine giriyor.

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2022 Cumartesi, 11:51
Başak Gümülcinelioğlu ve Çağrı Çıtanak evleniyor
Abone Ol google-news

Kanal D’de yayınlanan Yargı dizisinde Neva Hakime karakterini canlandıran Başak Gümülcinelioğlu ile meslektaşı Çağrı Çıtanak bugün nikah masasına oturuyor.

Uzun yıllardır aşk yaşayan ikili, bugün aile ve yakın dostlarının katılacağı 300 kişilik bir düğün daveti ile dünyaevine girecek.

Alışılagelmişin dışına çıkan çift, düğün öncesi gelinlik ve damatlık ile poz vermek yerine farklı tarzdaki kıyafetleriyle fotoğrafçı Cem Talu'ya poz verdi. 


yargı düğün Başak Gümülcinelioğlu Çağrı Çıtanak

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler