Habertürk muhabiri Tuğba Södekoğlu kimdir? Tuğba Södekoğlu'nun hangi haraketi tepki çekti?

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 13:00

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 13:00

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 10 ilde toplam can kaybı 5 bin 894'e yükseldi. Yaralı sayısı 34 bin 810, yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775 olarak kayıtlara geçti. Kahramanmaraş'ta görev yapan Habertürk muhabiri Tuğba Södekoğlu, bir depremzedeninin yardım çağrısına gösterdiği tavırla dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

TUĞBA SÖDEKOĞLU KİMDİR?

Tuğba Södekoğlu, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu ve 2013'te ATV Haber'de görev yapmaya başladı. Södekoğlu, daha sonra Show Haber'e transfer oldu.

TUĞBA SÖDEKOĞLU'NUN HANGİ HARAKETİ TEPKİ ÇEKTİ?

Tuğba Södekoğlu, Habertürk ekranlarında, deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta enkazdan çıkan bir gence mikrofon uzattı. Enkazdan çıkan gencin "Ben çıktım ama annem, babam ve kardeşim enkazda, kaç gündür tek bir araç bile gelmedi" ifadeleri üzerine Tuğba Södekoğlu'nun röportaja devam etmemesi dikkat çekti.

TUĞBA SÖDEKOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Tuğba Södekoğlu, yaşanan gelişmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden ''zorunlu açıklama'' adı altında şu ifadeleri kullandı:

''Enkaz altında nefes alan bir babanın sesini yayına verdik ve kurtarılması için buraya iş makinası gelmesi gerekiyor, gelmedi, gelmeli dedik, adres verdik. Ben bunları anlatırken Buse Hanım da ben de enkazdan kurtuldum dedi. Yanına gittim. Anne, babası ve kardeşi için yardım istedi. Ben de yardım gitmeyen yerlerin altını çiziyoruz dedim. Bas bas iş makinası lazım dediğim yayının özüne aykırı şekilde linç ediliyorum. Buyrun yayının tamamını paylaşıyorum.''