Hacı Ali Konuk kimdir, nereli?

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 13:14

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 13:14

Hacı Ali Konuk, Kahramanmaraş merkezli depremei turne için gittiği Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yakalandı. Depremde yaşadıklarını anlatan Hacı Ali Konuk, gündem oldu. Hacı Ali Konuk'un yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

HACI ALİ KONUK KİMDİR, NERELİ?

Hacı Ali Konuk, 1 Mayıs 1969'da Erzurum'da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve Levent Kırca Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi aldı. 20'ye yakın film ve dizide rol alan Hacı Ali Konuk, Seksenler dizisinde canlandırdığı Bekçi Bekir karakteriyle büyük beğeni topladı ve tanınır hale geldi.

HACI ALİ KONUK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Ev Yapımı (2020)

Payitaht Abdülhamid (2017-2018)

Seksenler (2012-2020)

Çocuklar Duymasın (2013)

Meçhule Gidenler (Cevher, 2006)

Cemile (2006)

Arka Sokaklar (Gül Haco, 2006)

Şifre (2005)

Beşinci Boyut (2005)

Parmak İzi (2003)

Kurşun Yarası (2003)

Kampüsistan (2003)

Hayat Bilgisi (2003)

Sırlar Dünyası (2002)

Tatlı Hayat (2001)

Çiçek Taksi (1995)

HACI ALİ KONUK HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Bahtsız Bedri (2019)

Hayalimdeki Köy (2019)

Sorma Neden (2018)

Organik Aşk (2018)

Aslan Parçam (2018)

Firardayız (2017)

Chef (2017)

Merdiven Baba (2015)

Şeytan Bunun Neresinde (2002)