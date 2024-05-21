Hadise de Cannes Film Festivali'nde: Elbisesine beğeni yağdı

Favori yapımların Altın Palmiye için yarıştığı 77. Cannes Film Festivali, Fransa'nın güneyindeki Cannes şehrinde tüm görkemiyle devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 23:55
Hadise de Cannes Film Festivali'nde: Elbisesine beğeni yağdı
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Bu yıl 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen festivale, Türkiye'den birçok ünlü isim katıldı.

Hande Erçel, Birce Akalay ve Dilan Çiçek Deniz gibi isimlerin ardından Hadise de festivale katılanlar arasına adını yazdırdı.

HAMDA AL FAHİM İMZALI

Gişe rekorları kıran Barbie filminin yönetmeni Greta Gerwig'in jüri başkanlığı yaptığı festivalde, Hadise kırmızı halıda Hamda Al Fahim imzalı elbisesiyle boy gösterdi.

Şu sıralar Hollanda'da bir müzik yarışmasında jüri üyeliği yapan Hadise'nin kırmızı halıdaki zarif stili büyük beğeni topladı.


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