Hadise'ye sürpriz: 21 yıl önceki hali karşısında gözyaşlarını tutamadı
Ünlü şarkıcı Hadise, Belçika'da düzenlenen bir müzik yarışmasında jüri koltuğuna oturdu. Yıllar önce yarışmacı olarak yer aldığı programın aynı kanalında şimdi jüri üyesi olarak yer alan Hadise'nin geçmişine ait unutulmaz anlar yeniden gün yüzüne çıktı.
Ünlü şarkıcı Hadise geçmişine dair halleriyle gündem oldu.
2003 yılında henüz 18 yaşındayken Belçika'da büyük bir popülerlik kazanan Idool yarışmasına katılan Hadise, o dönemde yarışmacı olarak yer aldığı programın yayınlandığı kanalda, Sing Again adlı müzik yarışmasında jüri üyesi olarak görev aldı.
NOSTALJİK ANILAR CANLANDI
Hadise'nin 21 yıl önceki müzikal yolculuğu tekrar izleyiciyle buluştu ve ünlü isme sürpriz bir an yaşatıldı. Yıllar öncesine ait yarışmacı haline dair görüntüler ekrana yansıtıldı.
DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
Yarışma sonrasında 2005 yılında ilk stüdyo albümü 'Sweat'i çıkaran ve müzik kariyerini Türkiye'de başarıyla sürdüren Hadise, eski görüntüleri karşısında duygusal anlar yaşadı. Bu anlar kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.
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