Hadise güzellik sırlarını açıkladı: 10 günde bir...

08 Kasım 2022 Salı, 08:42

Ünlü şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler, Çırağan Sarayı'nda 30 Nisan'da aile ve arkadaşlar arasında düzenlenen bir törenle evlendi. Çok konuşulan ilişkileri, 4.5 ay gibi kısa bir sürede sona eren ikiliden Hadise, boşanma davasını açan taraf olmuştu.

Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye evlilik teklif ederken verdiği değerinin 3 milyon TL olduğu söylenen yüzüğü boşanma aşamasında geri istemesi çok konuşulmuştu.

GÜZELLİK SIRLARINI PAYLAŞTI

Geçen gün verdiği bir röportajda güzellik sırlarını paylaşan Hadise, "Her gün 8-10 km yürüyorum. Dans, yoga ve pilates yapıyorum. Sabaha 1 adet hurmayla başlıyorum. Gün içinde badem, fındık, ceviz, muz yiyorum. Ayda bir ödem masajı yaptırıyorum" dedi.

HADİSE'DEN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Ayrıca ünlü şarkıcı, "Saçlarımın yıpranmaması için 10 günde bir yıkıyorum" ifadelerini kullandı.