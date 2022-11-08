Hadise güzellik sırlarını açıkladı: 10 günde bir...
Ünlü şarkıcı Hadise, güzellik sırrını açıkladı. Her gün en az 8 en çok 10 km yürüdüğünü söyleyen Hadise, aynı zamanda dans edip yoga ve pilates yaparak zinde kaldığını belirtti.
Ünlü şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler, Çırağan Sarayı'nda 30 Nisan'da aile ve arkadaşlar arasında düzenlenen bir törenle evlendi. Çok konuşulan ilişkileri, 4.5 ay gibi kısa bir sürede sona eren ikiliden Hadise, boşanma davasını açan taraf olmuştu.
Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye evlilik teklif ederken verdiği değerinin 3 milyon TL olduğu söylenen yüzüğü boşanma aşamasında geri istemesi çok konuşulmuştu.
GÜZELLİK SIRLARINI PAYLAŞTI
Geçen gün verdiği bir röportajda güzellik sırlarını paylaşan Hadise, "Her gün 8-10 km yürüyorum. Dans, yoga ve pilates yapıyorum. Sabaha 1 adet hurmayla başlıyorum. Gün içinde badem, fındık, ceviz, muz yiyorum. Ayda bir ödem masajı yaptırıyorum" dedi.
HADİSE'DEN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA
Ayrıca ünlü şarkıcı, "Saçlarımın yıpranmaması için 10 günde bir yıkıyorum" ifadelerini kullandı.
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