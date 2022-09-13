Önce paylaştı, sonra sildi... Mehmet Dinçerler'den kafa karıştıran hamle: Videodaki kadın Hadise mi?
Evliliklerinde kriz olduğu iddia edilen Mehmet Dinçerler ve Hadise cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Mehmet Dinçerler'in paylaştığı doğum günü görüntüsündeki dövmeli kadının Hadise olduğu iddia edildi.
Geçen mayıs ayında sessiz sedasız nikah masasına oturan Hadise ve Mehmet Dinçler çiftinin, evliliklerinde kara bulutların dolaştığı iddia edildi.
Boşanma iddiasıyla magazin gündemine gelen çift, konuyla ilgili sessizliğini korumaya devam ediyor.
ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ
Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Dinçerler, önceki akşam ailesiyle doğum gününü kutlarken bir paylaşım yaptı. Dinçerler'in yayımladığı videoda arkada görülen çizgili bluzlu kadının Hadise olduğu iddia edildi.
HaberGlobal'in aktardığına göre; görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla çiftin barıştığı öne sürüldü.
Ancak Dinçerler daha sonra videoyu yayından kaldırdı.
BOŞANMA SORULARINI YANITSIZ BIRAKMIŞTI
Dinçerler, önceki akşam Ortaköy'de katıldığı bir düğünden çıkarken görüntülenmiş karşısında basın mensuplarını görünce hızlı adımlarla aracına yönelmişti.
Günlerdir gündemi meşgul eden boşanma haberleri ile ilgili soruları ise yanıtsız bırakan Dinçerler, özel şoförlü aracıyla hızlıca oradan uzaklaşırken parmağında yine evlilik yüzüğünün olmaması da dikkatlerden kaçmamıştı.
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