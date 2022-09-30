Hadise ve Mehmet Dinçerler boşandı
Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler tek celsede boşandı.
Mayıs ayında evlenen ünlü çift, 5 aylık evliliklerinin ardından boşanmaya karar verdi. Hadise Açıkgöz, geçen günlerde Beykoz Adalet Sarayı'na gelerek boşanmak için dilekçe verdi.
Dilekçede, "Davalı tarafın bu davranışları, zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır. Bu psikolojik baskılar müvekkili oldukça yıpratmış ve sadece kişisel hayatını değil, kamuoyuna yansıdığı üzere sanat hayatını da etkileyecek boyuta varmıştır. Bu nedenle, taraflar arasında karşılıklı olarak uyumsuzluklar kendini göstermiş, ayrı yaşamaya başlamışlar ve evlilikleri fiilen sona ermiştir. Tarafların bundan böyle birlikte yaşamaları mümkün değildir" denilmişti.
DAVAYA KATILMADILAR
Beykoz 2. Aile Mahkemesi’nde bugün görülen ilk duruşmaya Hadise ve Mehmet Dinçerler katılmadı.
Kararını açıklayan mahkeme Hadise ve Mehmet Dinçerler’i tek celsede boşadı.
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