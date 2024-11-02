Hadise'den 'Dilber' paylaşımı: 'Evin barkın yok mu?'
Geçen günlerde 39 yaşına basan ve doğum günü kareleriyle gündem olan ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekledi.
Seda Bakan, Hadise, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ı buluşturan, yönetmenliğini Şenol Sönmez’in üstlendiği “Esas Oğlan” dizisi yakında izleyiciyle buluşacak.
Dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü şarkıcı Hadise, 22 Ekim'de 39 yaşına bastı. Doğum günü kareleriyle adından söz ettiren Hadise, ünlü dizi karakteri "Dilber"e gönderme yaptı.
"DİLBER EVİN BARKIN YOK MU?"
Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşıma "Dilber, evin barkın yok mu? YOK!" notunu düştü.
İnci Taneleri dizisinde yer alan Dilber karakterine gönderme yapan şarkıcının paylaşımına beğeni yağdı.
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