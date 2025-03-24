Hadise'den adalet çağrısı! 'Ülkenin gerçek geleceği, gençlerimizin ellerinde'

Hadise, sosyal medya hesabından adalet, özgürlük ve eşitlik gibi değerleri savunduğunu belirterek, son günlerde yaşanan olaylardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Gençlerin haklarını savunarak özgürce var olmaları gerektiğini vurguladı.

Hadise'den adalet çağrısı! 'Ülkenin gerçek geleceği, gençlerimizin ellerinde'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.03.2025 - 14:36

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, adalet, özgürlük ve eşitlik gibi değerleri savunarak son günlerde yaşanan olaylardan büyük bir üzüntü duyduğunu belirtti.

Hadise paylaşımında, "Farklı düşüncelerin bir arada yaşayabilmesi, gerçek özgürlük ve eşitliğin anlamıdır. Adalet ve özgürlük yolunda yan yana durabilmek, en önemli şeydir. Adalet, özgürlük ve eşitlik gibi değerleri yıllardır savunuyorum ve bu yolda kararlılıkla yürümeye devam ediyorum. Son günlerde yaşanan olayları büyük bir üzüntüyle takip ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlerin haklarını savunmak ve seslerini duyurmak istediklerinde karşılaştıkları engellerle mücadele ettiklerini belirten Hadise, "Tüm ümidimizi bağladığımız gençlerimizin umutlarını kırmadan, özgürce var olmalarına engel olunmamalı. Çünkü bu ülkenin gerçek geleceği, gençlerimizin ellerinde…" şeklinde devam etti.


Etiketler: #Hadise

İlgili Haberler

Akit yazarı, İBB konseri üzerinden Hadise'yi hedef aldı: 'İç çamaşırı ile sahneye çıkan, bacak gösterici...'

Akit yazarı, İBB konseri üzerinden Hadise'yi hedef aldı: 'İç çamaşırı ile sahneye çıkan, bacak gösterici...'
O Ses Türkiye'de Hadise ve Melike Şahin arasında gerilim çıktı: Tecrübe mi tazelik mi?

O Ses Türkiye'de Hadise ve Melike Şahin arasında gerilim çıktı: Tecrübe mi tazelik mi?
'En kötü dizi' seçilmişti: 'Esan Oğlan' Hadise'ye servet kazandırdı!

'En kötü dizi' seçilmişti: 'Esan Oğlan' Hadise'ye servet kazandırdı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler