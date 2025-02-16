O Ses Türkiye'de Hadise ve Melike Şahin arasında gerilim çıktı: Tecrübe mi tazelik mi?

Yayınlanma: 16.02.2025 - 17:48

Güncelleme: 16.02.2025 - 17:48

O Ses Türkiye'nin yeni jüri üyesi Melike Şahin, yarışmanın 2. bölümünde adından sıkça söz ettirdi. Hadise ile arasında geçen bir diyalog, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Şahin'in verdiği yanıt, defalarca paylaşılarak viral oldu.

Yarışmanın ilk bölümünde, Hadise ve Melike Şahin arasında kıskanclık iddiaları gündeme gelmişti.







İkinci bölümde ise, sosyal medyada bu konu tekrar konuşulmaya başlandı. Hadise ve Melike Şahin, bu iddialara yanıt olarak yakın ilişkilerini gösteren fotoğraflar paylaşsalar da, sosyal medya yorumları ikilinin arasındaki gerginliği yansıtmaktan geri durmadı.

O Ses Türkiye'nin 2. bölümünde, Hadise bir yarışmacıyı kendi ekibine katmak için "Burada ben tecrübeme güveniyorum" derken, Melike Şahin sözünü sakınmadı.

Şahin, Hadise'ye cevaben, "Ben Hadise gibi tecrübeme güvenmiyorum. Ben tazeliğime güveniyorum şekerim" dedi.

Bu yanıt, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Hadise, Şahin'in sözlerine karşılık "Ben buna katılmıyorum, tazelik ve tecrübeyi bir araya getiremezsin, ikisi çok farklı şeyler" diyerek görüşünü belirtti.

Melike Şahin ise cevabını yine sert bir şekilde verdi: "Niye canım, sen yorulmuşsun olabilirsin."