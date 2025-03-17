Akit yazarı, İBB konseri üzerinden Hadise'yi hedef aldı: 'İç çamaşırı ile sahneye çıkan, bacak gösterici...'

Yayınlanma: 17.03.2025 - 12:35

Güncelleme: 17.03.2025 - 12:36

Yandaş Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdiği yazısında Hadise'ye de cinsiyetçi ithamlarda bulundu.

Karahasanoğlu "İç çamaşırı ile sahneye çıkan şarkıcıya milyonlarca liralık ödeme yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan izin istemiyor. 'Bu bacak gösterici için, milyonlar vereceğiz. Bir imza atar mısınız' demiyor" ifadelerini kullandı.

"BU BACAK GÖSTERİCİ İÇİN, MİLYONLAR VERECEĞİZ..."

Karahasanoğlu'nun yazısı şöyle:

"Hadise isimli iç çamaşırı ile sahneye çıkan şarkıcıya milyonlarca liralık ödeme yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan izin istemiyor. 'Bu bacak gösterici için, milyonlar vereceğiz. Bir imza atar mısınız' demiyor. Biliyor ki, Cumhurbaşkanı 'İsrafa gerek yok diyecek.. Cumhurbaşkanı’ndan izin almadan, belediye kasasından çıkartıp şarkıcıya trink parayı veriyor.

Ama sıra metro yapımına gelince.. Harcamaların çok çok yüksek olması sebebi ile, o metroyu borçlanarak yapabilecek belediyenin gücü kalmadığı için, Cumhurbaşkanlığının kefil olabileceği rakamı çok çok aştığı için, imza atılamayınca.. 'Sadece bir imza atacaktınız' diyerek, algı yapıyor..

Girne Amerikan Üniversitesi’ne kaydolurken, 'Maddi durumumuz gayet iyi. İsteyeceğiniz parayı ödeyebiliriz' diyor. İki yıl sonra İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yaparken, 'Maddi durumum kötü. Zorlanıyorum, onun için İstanbul’da okumak istiyorum' diyor. Hayatı boyunca liyakate önem verdiğini, torpille iş yaptırmadığını öne sürüyor.."