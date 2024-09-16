Hadise'den annesine sahnede özel jest: 'Alkışlar annem için'
Hadise, dün akşam verdiği konser sırasında özel bir an yaşattı. Ünlü şarkıcı, annesi Gülnihal Açıkgöz'ü sahneye davet ederek bu sefer alkışları onun için istedi.
Hadise, İstanbul'daki konserinde sevenlerine duygusal bir sürpriz yaptı.
38 yaşındaki ünlü şarkıcı, konserin en heyecanlı anlarından birinde sahneye annesi Gülnihal Açıkgöz'ü davet etti.
“Anneciğim, gelir misin?” diyerek annesini sahneye çağıran Hadise, seyirciden bu kez alkışları annesi için istedi.
“Annem için büyük bir alkış alabilir miyim?” diyerek seyirciden annesine özel bir tezahürat talep etti.
Etiketler: #Hadise #Gülnihal Açıkgöz
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