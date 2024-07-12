Seda Bakan ve Hadise'li 'Esas Oğlan' dizisinden ilk kareler yayınlandı

Yayınlanma: 12.07.2024 - 12:57

Güncelleme: 12.07.2024 - 12:57

"Esas Oğlan" dizisi Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ı buluşturdu. Gain'de yayınlanacak olan dizinin ilk tanıtımı yayımlandı.

BKM imzalı dizide "Aşk hayatı yolunda gitmeyen, birbirinden tamamen farklı iki kadın bir araya gelir ve "Esas Oğlan"ı aramaya başlarsa ne olur?" sorusuna yanıt aranacak.

DİZİNİN KONUSU

Dizide oyuncu Ceren (Hadise) iflah olmaz bir romantik; risk analisti Selma (Seda Bakan) da insanı yoracak kadar gerçekçi biridir. Ceren’in doğru erkeği bulmak için mantıklı düşünmeye, Selma’nın ise duygularını serbest bırakmaya ihtiyacı vardır. İlişkilere bambaşka açılardan bakan ve zıt karakterde olan bu iki kadın bir karar verir ve hikâye işte tam bu noktada başlar.

İlk kez oyunculuk yapan Hadise ve başarılı oyuncu Seda Bakan başrolü Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’la paylaşıyor. Çok sayıda ünlü konuk oyuncusu da olan BKM yapımı "Esas Oğlan"ı Meryem Gültabak ve Cihan Çalışkantürk yazıyor. Diziyi Şenol Sönmez yönetiyor.

