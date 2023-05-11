'Hafıza kaybı kalsiyum eksikliği belirtisi olabilir'

Yayınlanma: 11.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 11.05.2023 - 07:00

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi M. Genco Erdem, insan vücudunda en fazla bulunan minerallerden biri olan kalsiyumun vücuttaki tüm hücrelerde ve dokularda yer aldığını belirtti.

"BESİNLERDEN ALINMASI GEREKEN BİR MİNERALDİR"

Kalsiyumun vücuttaki enzim aktivitesi, hücre işlevi ve hormon salınımı gibi önemli biyolojik işlevlerde de rol oynadığını işaret eden Erdem, “Kalsiyum, vücut tarafından üretilemediğinden, besinlerden alınması gereken bir mineraldir. Süt ve süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, deniz ürünleri, tofu ve badem gibi gıdalarda bol miktarda kalsiyum bulunur” ifadelerini kullandı.

"DÜZGÜN ÇALIŞMASI İÇİN DE GEREKLİDİR"

Kalsiyum seviyelerinin dengelenmesinin, kemik sağlığı ve diğer sağlık sorunlarının önlenmesini sağladığına dikkat çeken Erdem, kalsiyumun vücudumuz için önemini şu şekilde açıkladı:

“Kalsiyum, kemik ve dişlerin sağlıklı kalması için önemlidir. Kemiklerimiz, vücudumuzda depolanan kalsiyumun yaklaşık yüzde 99’unu içerir. Kalsiyum ayrıca kasların kasılması, kalp ritminin düzenlenmesi ve sinir sistemimizin düzgün çalışması için de gereklidir. Vücudumuz, bu işlevler için yeterli miktarda kalsiyum sağlayamadığında, sağlık sorunları ortaya çıkabilir."

"KEMİK KIRILMALARINA NEDEN OLABİLİR"

Hem kalsiyum eksikliği hem de yüksekliğinin ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini, ancak kalsiyum eksikliğinin toplumda daha yaygın olduğunun altını çizen Erdem, “Kalsiyum eksikliği kemik sağlığı sorunlarına, osteoporoz ve daha sık kemik kırılmalarına neden olabilir. Kalsiyum yüksekliği ise böbrek taşı ve böbrek yetmezliği gibi komplikasyonlara neden olabilir” diye konuştu.