Hafsanur Sancaktutan yeni bir aşka yelken açtı
Hafsanur Sancaktutan ile yapımcı Sadri Alışık’ın flört etmeye başladığı ortaya çıktı.
Genç kuşağın başarılı oyuncularından Hafsanur Sancaktutan en çok teklif alan isimlerin başında geliyor. 23 yaşındaki oyuncu şu günlerde hem dizi, hem de film görüşmeleri yapıyor. Sancaktutan’ın yeni projesi merak konusu olurken özel hayatıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, Hafsanur Sancaktutan’ın ailesinin kurduğu tiyatro ve kültür merkezini yöneten Sadri Alışık ile flört etmeye başladığı ortaya çıktı. İkilinin birbirini tanıma aşamasında olduğu öğrenildi.
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