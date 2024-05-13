Hafsanur Sancaktutan'dan hayranlarını üzen haber: Ameliyat oldu!

Hafsanur Sancaktutan, ön çapraz bağı ve menisküs yırtığı sonucu operasyon geçirdi. Oyuncu, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 09:33
Hafsanur Sancaktutan'dan hayranlarını üzen haber: Ameliyat oldu!
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Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla hayranlarını korkuttu.

Hastane odasında annesine verdiği pozu, "Anne gözü, anne yüreği" notuyla yayımlayan Hafsanur Sancaktutan, takipçilerinin endişelenmesi üzerine sağlık durumu hakkındaki detayları paylaştı.

Ön çapraz bağı ve menisküs yırtığı sonucu ameliyat olduğunu açıklayan Hafsanur Sancaktutan; "Merak etmeyin, her şey yolunda. Ön çapraz bağım ve menisküsüm yırtıldı ama ameliyatımı oldum. Kısa sürede sahalara dönüyorum" dedi.


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