Hafsanur Sancaktutan'dan hayranlarını üzen haber: Ameliyat oldu!

Yayınlanma: 13.05.2024 - 09:33

Güncelleme: 13.05.2024 - 09:33

Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla hayranlarını korkuttu.

Hastane odasında annesine verdiği pozu, "Anne gözü, anne yüreği" notuyla yayımlayan Hafsanur Sancaktutan, takipçilerinin endişelenmesi üzerine sağlık durumu hakkındaki detayları paylaştı.

Ön çapraz bağı ve menisküs yırtığı sonucu ameliyat olduğunu açıklayan Hafsanur Sancaktutan; "Merak etmeyin, her şey yolunda. Ön çapraz bağım ve menisküsüm yırtıldı ama ameliyatımı oldum. Kısa sürede sahalara dönüyorum" dedi.



