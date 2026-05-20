Hafta ortası çöküşüne kesin çözüm: Enerji depolarını dolduran 'çarşamba resetlemesi' taktiği!

Pazartesi sendromunu herkes bilir ama psikologlara göre insan zihninin asıl çöküş yaşadığı gün çarşambadır. Haftanın başındaki o taze motivasyon tükenmiş, hafta sonu tatili ise henüz ufukta görünmemiştir. İki devasa iş gününün arasına sıkışan beynimiz, dopamin (ödül) eksikliği çektiği için her işi gözümüzde büyütür ve bizi koltuğa yapıştırır. Ancak beynin bu zaman algısını küçük bir ödül mekanizmasıyla "hacklemek" mümkün.

Buna "Mini-Hafta Sonu Etkisi" denir. Normalde sadece cuma veya cumartesi akşamları yaptığınız o çok sevdiğiniz aktivitelerden birini alıp çarşamba akşamına yerleştirin. Bu; çok sevdiğiniz bir yemeği sipariş etmek, sadece hafta sonları izlemeye kıydığınız o dizinin yeni bölümünü açmak, uzun bir banyo yapmak veya sevdiğiniz bir arkadaşınızla kahve içmeye çıkmak olabilir. Çarşamba akşamını sıradan bir iş günü akşamı olmaktan çıkarıp "özel" kıldığınızda, beyninizdeki ödül merkezi uyarılır. Bu mini sıfırlama, perşembe ve cuma günlerini yorgunlukla değil, yepyeni bir enerji ve motivasyonla geçirmenizi sağlar.